De vijf SS24-trends die 080 Barcelona Fashion veroverden

Barcelona - Extravagant is in Barcelona een gegeven en het nemen van risico’s behoort tot de natuurlijke essentie van de mode-wereld. Dit werd daar nogmaals bevestigd tijdens de laatste editie van 080 Barcelona Fashion, een mode evenement dat deel wil uitmaken van het internationale modecircuit door het meest spraakmakende en populaire opkomende talent uit alle hoeken van Spanje in Barcelona samen te brengen.

Op het programma van de 31e editie van het evenement stonden 25 ontwerpers. Zij slaagden erin om het evenement inclusief te maken, het publiek aan het denken te zetten én stijlvolle creaties te presenteren. FashionUnited verzamelt de vijf populairste trends van het evenement.

No Pants

Imagen de Escorpion en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Modellen Bella Hadid en Kendall Jenner werden eerder al door paparazzi ‘in hun onderbroek betrapt’, de vraag blijft of dit geïnspireerd is door de catwalkshows van modemerken Loewe en Prada waar modellen ook vergeten leken te zijn een broek of aan rok te trekken.

Imágenes de Bielo Oscar Leon/Laretta/Lebor Gabala en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Deze trend, door trendkenners "no-pants" genoemd, heeft ook de catwalk in Barcelona veroverd, waar ontwerpers een brede variatie van de trend hebben gepresenteerd.

Imágenes de Lebor Gabala en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Of het nu gaat om felle opties voor feestjes of meer preppy stijlen die er college-ready uitzien, de realiteit is dit: ondergoed is niet langer alleen óndergoed. Tegenwoordig zijn beha's, korsetten, slips en onderbroeken niet meer gedoemd alleen weggestopt onder kleding te leven.

Imágenes de Txell Miras en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Tijdens de presentatie van Txell Miras werden de modellen ook de catwalk opgestuurd met alleen hun ondergoed onder een jas. Deze look is bedoeld als een statement ‘omdat in de huidige wereld van klimaatverandering, we volgend seizoen in de winter alleen nog maar jassen hoeven te presenteren over het naakte lichaam’, aldus een van de ontwerpers in de shownotes.

Transparantie

Imágenes de Reveligion/Habey Club/Lola Casademunt by Maite en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Met behulp van de veelzijdigheid van tule, de favoriete stof van Reveligion, liet de ontwerpster María Rodríguez haar fantasie de vrije loop en liet ze niets aan de verbeelding over, want ook dit seizoen worden transparanten in al hun varianten gedragen.

Imágenes de 404 Studio/Reveligion/Compte en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Jurken in transparante stoffen die nauw aansluiten op het lichaam of opengewerkte gehaakte looks, roepen de noodzaak op om ons te laten zien zoals we zijn, zonder vermommingen. Ontwerper Bielo Oscar León presenteerde looks bestaande uit transparante lagen, zodat we onszelf kunnen tonen op het moment dat wij dat willen.

Imágenes de Bielo OscarLeon en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Glam rock en Goth rock

Imágenes de Rita Row/Dominnico/Eñaut en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Het belangrijkste bij deze trend, of het nu voor Wednesday Adams geschikt is of voor een rockster, is attitude. De kleur zwart samen met leer en kant voeren de boventoon in deze trend die sterke en vrouwelijke outfits creëert.

Imágenes de Victor von Schwarz/Nathalie Chandler/Nathalie Chandler en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Slipjurken in combinatie met leren accessoires en donkere smokey make-up geven een finishing touch aan deze looks. Bescheidenheid heeft hier geen plaats, mede door een sterk metallic element dat de aandacht vraagt.

Imágenes de Nathalie Chandler/Dominnico/Habey Club en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Cottagecore

Imágenes de Simorra en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Gebaseerd op een eenvoudige landelijke levensstijl, kan de cottagecore esthetiek perfect worden gedefinieerd als de outfit die je zou dragen om een dag van ontprikkelen op het platteland te romantiseren. Het is de meest chique rechtvaardiging van de terugkeer naar tradities en ambachtelijk en handgemaakte items door middel van tijdloze kledingstukken met prachtige details zoals korsetten, pofmouwen of bloemenprints.

Imágenes de The Label Edition en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Natuurlijke materialen zoals linnen, vrouwelijke prints en neutrale kleuren hebben zetten de toon op de catwalk voor deze trend, die zijn hoogtepunt bereikte na de pandemie, toen degenen die naar het platteland ontsnapten en degenen die in de stad moesten blijven taarten bakten, leerden haken of besloten enkele klassieke boeken te lezen die al te veel jaren op hun lijst stonden, zoals Pride and Prejudice en inspiratie haalden uit de populaire Netflix-serie Bridgerton.

Imágenes de Rita Row/Victor von Schwarz/Menchen Tomas en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Op 080 Barcelona Fashion waren er genoeg ontwerpers die besloten een eigen draai te geven aan de cottagecore esthetiek. Zo werden westerse inspiraties verwerkt en werden de ruitjesprint en cowboylaarzen de perfecte accessoires. Aan de andere kant waren er degenen die ervoor kozen om de looks te verfijnen, door vorm te geven aan elegante kledingstukken gemaakt met meer delicate stoffen.

Imágenes de Escorpion en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Het modebedrijf Escorpion behoort tot de laatste groep en liet zich bijvoorbeeld inspireren door ballet. De makers van de collectie verwerkte dan ook tule om de cottagecore trend op hun eigen manier te vernieuwen.

Denim

Imagen de Simorra en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Denim werd naar een ander niveau getild door de ontwerpers van 080 Barcelona. De stof werd vernieuwend ingezet door nieuwe vormen, texturen en silhouetten te presenteren.

Imágenes de Victor von Schwarz/Dominnico/The Artelier en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Imágenes de Rita Row/The Artelier/The Label Edition en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Colour block combinaties, totale looks in denim of denim tailoring stolen de spotlight. Lange denim rokken waren voornamelijk veel aanwezig, maar zoals verwacht waren denim jurken ook in grote getalen aanwezig.

Imágenes de Haber Club/Leduc/Rita Row en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Imágenes de Rita Row/Simorra/Victor von Schwarz en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Onder de samenwerkingen van deze editie, op denimgebied, valt een donsjack in Canadese stijl op, gemaakt door de prestigieuze Madrileense firma Pedro Gómez voor 404 Studio.

Imágenes de 404 Studio/Habey Club en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Imagen de 404 Studio en 080 Barcelona Fashion, por cortesía de la organización

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.