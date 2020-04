“De wereld staat stil en toch kunnen we juist nu samen in beweging komen”

Ik ben Bert van Son van MUD Jeans.

Elke andere normale dag zou ik zeggen: met MUD Jeans draag jij een steentje bij aan een mooiere wereld. Maar vandaag is niet normaal. En daarom wil ik andere ondernemers graag inspireren, hoe we samen die positieve impact kunnen maken. Want juist nu hebben we ondernemers nodig die een duurzame verandering brengen en aanjagen.

Wij hebben met MUD Jeans alle fases doorlopen die nodig zijn om een van de duurzaamste ondernemingen in Nederland te worden. Ben je benieuwd hoe ook jij meer impact kan maken met je onderneming?

Met onze gratis webinar vertellen wij je graag alles over onze lessons learnt, de fuck-ups, de voldoening en de positieve energie die duurzaam ondernemen je geeft.

Zie ik je woensdag 8 april om 15.00 uur? Kijk op MUDJeans.nl