Dear Denier winnaar van de Moving Fashion Forward Award 2021

Pantymerk Dear Denier is de winnaar van de Moving Fashion Forward Award 2021, zo meldt Dutch Sustainable Fashion Week in een persbericht. Dear Denier is hiermee het ‘meest vooruitstrevende, innovatieve en creatieve duurzame fashionlabel’ van het jaar.

Merken die in aanmerking kwamen voor de award werden elk beoordeeld op de criteria impact, innovatie, productiewijze en onderscheidend vermogen. Volgens de jury scoorde Dear Denier hoog in de categorie ‘impact. Normale panty’s zijn namelijk niet afbreekbaar omdat ze op basis van olie worden geproduceerd en daarnaast wordt een panty gemiddeld maar enkele keren gedragen voordat deze stuk gaat en weggegooid wordt.

Dear Denier maakt juist gebruik van gerecycled nylon en duurzame materialen en heeft een zero-waste productie, aldus de website van het bedrijf. Het merk maakt gebruik van hernieuwbare energie en gebruikt zo min mogelijk water en energie tijdens het productieproces. Het water wordt hergebruikt en Dear Denier filtert vervuilende elementen uit de lucht. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van zware metalen of chemicaliën tijdens het verven van de panty’s. Als dat nog niet genoeg is, is de verpakking duurzaam en recyclebaar en recycled Dear Denier oude panty’s en sokken in hun recycling-initiatief.

Dear Denier versloeg Armedangels, Lanius, Maium, Mercer Amsterdam en Thinking Mu voor de award.