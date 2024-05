Decathlon en Resortecs bundelen krachten voor ontwikkeling recyclebare badmode

Decathlon slaat de handen ineen met Resortecs om een volledig recyclebare bad collectie te ontwikkelen, zo melden de twee bedrijven in een persbericht. In de samenwerking zorgt Decathlon voor een duurzaam alternatief voor elastaan en neemt Resortecs het heft in handen wat betreft de recycling.

Badmode moet elastisch zijn en daar wordt vaak elastaan voor gebruikt. Als elastaan uit een (sport)kledingstuk wordt gehaald, vermindert dat de functionaliteit en prestaties. Decathlon zocht en vond een alternatief voor elastaan dat een balans biedt tussen prestaties en recyclebaarheid: Negombo.

Daar stopt het echter nog niet, want de elastische banden kunnen niet worden verwerkt door recyclers en blokkeren de recycling van badmode. Dus, zorgt Resortecs voor een actief demontageproces voor een maximale recyclebaarheid van de kledingstukken. Daar gebruikt Resortecs een technologie voor die automatische demontage mogelijk maakt en tot 10 ton per dag kan demonteren, zo is te lezen. Het resultaat: Een toename van 63 procent in materiaalwinst en een techniek die tien keer sneller is dan de traditionele recyclingtechniek.