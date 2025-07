Decathlon werkt samen met Rheon Labs aan next gen sportkleding

Sportwinkelketen Decathlon kondigt een wereldwijde samenwerking aan met het Britse materiaaltechnologiebedrijf Rheon Labs. Doel is om geavanceerde materiaalwetenschap te gebruiken voor kleding voor "alledaagse sport".

Dankzij de samenwerking krijgt Decathlon toegang tot het technologieplatform van Rheon Labs, inclusief huidige en toekomstige innovaties in rekgevoelige materialen. Dit maakt de ontwikkeling mogelijk van next gen sportkleding die de controle, het comfort en de prestaties tijdens fysieke activiteit verbetert. Het resultaat: prestatiegerichte kleding die is afgestemd op de behoeften van atleten, maar tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen, aldus Decathlon in een verklaring.

Aurelien Corbier, leider textielinnovatie bij Decathlon: “Innovatie is pas echt belangrijk als het iedereen ten goede komt. Door de samenwerking met Rheon Labs maken we materialen die voor atleten zijn ontworpen, toegankelijk voor iedereen. Dit sluit perfect aan bij onze focus op het leveren van uitstekende producten voor iedereen, wat leidt tot beter comfort, controle en prestaties.”

De eerste lancering van de samenwerking is een ‘Kiprun’ hardlooptight, die in de herfst/winter van 2025 op de markt komt. De hardlooptight is ontworpen om energie te focussen en spierbewegingen te verminderen. Decathlon voegt eraan toe dat het ook werkt aan innovaties in andere categorieën, onder andere met fitnessspecialist Domyos. De eerste technologieën worden in 2026 verwacht.

Rheon Labs, gevestigd in Londen, is een collectief van wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers gericht op het creëren van producten die voorheen onmogelijk werden geacht met conventionele statische materialen. De kern van elk product is hun gepatenteerde energieabsorberende superpolymeer, Rheon. Deze blijft zacht en flexibel tijdens alledaagse bewegingen, maar verstijft dynamisch als reactie op beweging of impact. De innovatie past zich in realtime aan de behoeften van het lichaam aan. Dit verbetert comfort, controle en prestaties zonder in te leveren op bewegingsvrijheid.

Stephen Bates, directeur van Rheon Labs: “Decathlons overtuiging dat innovatie iedereen ten goede moet komen, sluit perfect aan bij die van ons. Rheon is begonnen in de topsport; nu zal deze samenwerking hetzelfde prestatieniveau ontsluiten voor miljoenen anderen.”