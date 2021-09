Deens damesmodemerk JJXX lanceert eerste collectie met internationale influencers

Over JJXX

JJXX is het zustermerk van Jack&Jones. Het is een internationaal merk en het heeft een ‘never out of stock and never out of style’-imago. De naam JJXX heeft verschillende betekenissen: de twee x’en staan voor het jaar 2020 waarin het merk zijn intreden deed, de aanduiding van het vrouwelijke geslacht en vertegenwoordigen het onbekende.