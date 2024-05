Deens sieradenmerk Lié Studio voegt tassen en leren accessoires toe

Lié Studio breidt zijn portfolio uit. Het Deense sieradenmerk voegt leren tassen en accessoires aan zijn collectie toe, zo maakt het bekend in zijn nieuwsbrief.

De eerste ontwerpen, te weten een tote bag (in zwart, bruin en bordeauxrood), een clutch, portemonnee en sleutelhanger, zijn vanaf 8 mei beschikbaar voor pre-order. Prijzen van de 'Lié Leather' collectie zijn nog niet gecommuniceerd.

Lié Studio bestaat sinds 2021 en is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. Oprichters en ontwerpers zijn de tweelingzussen Amalie en Cecilie Moosgaard. Zij staan bekend om hun 'moeiteloos chique' Scandinavische modestijl. De collectie van Lié Studio is eveneens elegant, simpel en modern en bestaat uit vergulde zilveren en goudkleurige sieraden in het hogere prijssegment.

Lié Studio is te koop via geselecteerde verkooppunten wereldwijd zoals Net-a-Porter en Harvey Nichols en via de eigen webshop. In Nederland is het merk te koop bij modezaak Antraciet in Leiden.