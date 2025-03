‘Democratisch, kleurrijk, technologisch’: BasicNet Vice President Alessandro Boglione over de authentieke identiteit en wereldwijde groei van K-Way

Weinig merken bereiken de culturele naambekendheid die K-Way in zes decennia heeft opgebouwd. Het label is gegroeid van een enkel product tot een begrip dat bekend staat om lichtgewicht, waterdichte jassen en heeft een blijvende plaats in de mode-industrie veroverd. Onder leiding van het Italiaanse kledingbedrijf BasicNet SpA heeft K-Way zijn wereldwijde voetafdruk uitgebreid, terwijl het trouw blijft aan zijn kernwaarden: functionaliteit, klassiek design en innovatie.

Alessandro Boglione, Vice President van BasicNet, speelt een sleutelrol in deze evolutie. Met een achtergrond in het familiebedrijf en jarenlange praktische ervaring combineert hij strategisch inzicht met een diep begrip van marktdynamiek. In een exclusief gesprek met FashionUnited deelt hij zijn visie op de groeistrategie, retailuitbreiding en de unieke marktpositie van K-Way.

Een merknaam die verder gaat dan het product

Sommige merken verkopen producten—anderen worden cultureel erfgoed. K-Way behoort tot die laatste categorie. “In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië noemen mensen lichtgewichte waterdichte jas een ‘K-Way’, zelfs als die niet van ons merk is,” zegt Boglione. Een dergelijke mate van naamsbekendheid is zeldzaam en biedt zowel een strategisch voordeel als de verantwoordelijkheid om deze status te behouden.

Om het erfgoed van het merk te versterken, organiseerde K-Way tijdens Milan Fashion Week een tentoonstelling die zowel de geschiedenis als de voortdurende relevantie van het merk vierde. “We verwelkomden ongeveer 10.000 bezoekers gedurende de week, niet alleen om onze nieuwste collectie te tonen, maar ook om het verhaal achter K-Way te vertellen—meer dan alleen een jas,” legt Boglione uit. In tegenstelling tot de gebruikelijke exclusieve evenementen tijdens Fashion Week was deze tentoonstelling toegankelijk voor het grote publiek, wat K-Way’s streven naar toegankelijkheid onderstreept zonder afbreuk te doen aan zijn premium positionering.

K-Way SS25. Credits: K-Way

Retail en distributie: een multi-channel strategie

K-Way heeft traditionele retailmodellen opnieuw vormgegeven door een strategie te hanteren die zowel dynamisch als flexibel is. In plaats van zich te committeren aan een enkel distributiemodel, beweegt het merk zich vloeiend tussen groothandel, directe retail, e-commerce en strategische franchisepartnerschappen - en past zich aan de eisen van elke markt aan. "In Londen hebben we een flagshipstore geopend aan King's Road, een locatie die perfect aansluit bij onze doelgroep", zegt Boglione. "Maar we sluiten franchisemogelijkheden niet uit waar ze zinvol zijn." Terwijl retailruimtes dienen als belangrijke contactpunten om klanten onder te dompelen in de merkbeleving, blijft digitale expansie een prioriteit.

Europa blijft een kernmarkt, met investeringen in Duitsland en Spanje en een versterkte aanwezigheid in de Benelux via een samenwerking met Fashion Club 70. Maar K-Way’s ambities reiken verder. Het merk heeft zich al gevestigd in China, Zuid-Korea, Japan en Hong Kong, en richt zich in de toekomst op de Verenigde Staten als een belangrijke groeimarkt.

K-Way 2025 campagne. Credits: K-Way

Waardepropositie: technologie, functionaliteit en strategische samenwerkingen

Prestaties en betaalbaarheid gaan niet altijd hand in hand, maar K-Way is vastbesloten om beide te leveren. "Democratisch design betekent niet goedkoop", benadrukt Boglione. "We zorgen ervoor dat elk product een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt, zelfs als we duurdere items introduceren." Deze balans tussen betaalbaarheid en prestaties is een belangrijke drijfveer voor het succes van K-Way, vooral in een tijdperk waarin consumenten zowel stijl als functionaliteit verwachten. Technologische innovatie speelt een cruciale rol, waarbij het merk voortdurend nieuwe materialen en constructietechnieken ontwikkelt om de duurzaamheid en weerbestendigheid te verbeteren.

K-Way erkent dat partnerschappen een krachtig instrument kunnen zijn voor merkverhoging, en daarom benadert het merk ze met precisie. "Onze belangrijkste samenwerking tot nu toe is geweest met de Play-lijn van Comme des Garçons", zegt Boglione. "Elk partnerschap dat we aangaan, moet aansluiten bij onze merkwaarden en resoneren met een specifiek publiek." In tegenstelling tot merken die hype-gedreven samenwerkingen najagen, zorgt K-Way ervoor dat elk partnerschap zijn DNA versterkt. Toekomstige partnerschappen blijven mogelijk, maar alleen die welke de authenticiteit en langetermijnvisie van het merk ondersteunen.

K-Way's 'In Your Life' tentoonstelling in Milaan: 'Around the world in double exposure' door kunstenaar Serafin Gerber. Credits: K-Way

Wereldwijde groei, lokale nuances

Ondanks zijn wereldwijde ambities erkent K-Way de noodzaak van regionale aanpassing. Terwijl het kernproductaanbod consistent blijft, variëren de distributiestrategieën per markt. "Duitsland opereert anders dan Italië, en het VK verschilt van Frankrijk wat betreft retailstructuur en consumentengedrag", legt Boglione uit. "De merkboodschap blijft hetzelfde, maar de manier waarop we met elke markt omgaan, wordt dienovereenkomstig aangepast." De flexibiliteit in aanpak strekt zich ook uit tot logistiek en supply chain management. De productie van K-Way is verspreid over Europa en Azië, waardoor levertijden en kostenstructuren worden geoptimaliseerd om aan de groeiende vraag te voldoen.

Terwijl K-Way zijn 60e verjaardag viert, richt Boglione zich op het behoud van de sterke positionering van het merk en het stimuleren van toekomstige groei. "Het lijkt misschien gemakkelijk om te blijven waar we zijn, maar in werkelijkheid vereist het behoud van onze merkperceptie zorgvuldige uitvoering", zegt hij. "De ambitie is om uit te breiden naar nieuwe markten, terwijl we ervoor zorgen dat K-Way trouw blijft aan zijn oorsprong."

Winkels in Knokke en Antwerpen

K-Way blijft zijn fysieke aanwezigheid in België versterken. Na de opening van de eerste monobrandstore in het elegante Knokke volgt dit voorjaar een tweede vestiging in de modehoofdstad Antwerpen. Met deze strategische uitbreiding verstevigt het merk zijn positie in de Benelux en zet het een ambitieuze volgende stap in zijn retailstrategie.

Adres Knokke:

Kustlaan 67, 8300 Knokke



Adres Antwerpen:

Schuttershofstraat 14, 2000 Antwerpen (opening binnenkort)