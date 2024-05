Denemarken wil PFAS in kleding en schoenen verbieden

Als onderdeel van een nieuw actieplan voor het gebruik van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) heeft de Deense regering voorgesteld om een nationaal verbod op PFAS in kleding, schoeisel en afdichtmiddelen in te voeren, omdat deze een van de grootste bronnen van PFAS in het Deense milieu zijn. PFAS in werkkleding en veiligheidskleding zou niet onder het verbod moeten vallen.

“We moeten het voortouw nemen om PFAS aan de bron te beperken. Een nationaal verbod zal onze gezondheid en het milieu in Denemarken ten goede komen,” zei minister van Milieu Magnus Heunicke in een verklaring.

PFAS behoren tot de zogenaamde “eeuwige chemicaliën”, omdat ze moeilijk af te breken zijn en zich daarom overal in het milieu verspreiden. Daar worden ze opgenomen door planten en dieren, die voedsel worden en door mensen worden gegeten. Op lange termijn kunnen PFAS het immuunsysteem verzwakken, hormonale stoornissen veroorzaken en er wordt vermoed dat ze het risico op kanker verhogen.

“Een nationaal verbod op de import en verkoop van kleding, schoeisel en waterdichte producten die PFAS bevatten, is een belangrijke stap in de richting van het beperken van emissies en zal een reële impact hebben op het milieu in Denemarken. Het is ook een sterk signaal naar de rest van de wereld dat we deze stoffen waar mogelijk geleidelijk moeten uitbannen,” voegt Heunicke toe.

Denemarken sluit zich aan bij vier andere EU-landen die dit voorstel steunen - samen met Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het nationale verbod op PFAS in kleding, schoeisel en waterdichte producten blijft van kracht totdat het verwachte EU-verbod van kracht wordt.

De Duitse branchevereniging voor textiel en mode, Textil+Mode, bekritiseert het chemicaliënbeleid van de Europese Unie en Duitsland, omdat er binnenkort mogelijk zo'n 12.000 chemische stoffen worden verboden, waaronder alleen al 10.000 stoffen uit de PFAS-beperkingsprocedure die in maart vorig jaar van start ging.

Speciaal textiel (niet outdoorkleding, die over de hele linie al met fluorvrije alternatieven wordt gemaakt) kan (nog) niet zonder PFAS. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor brandweerpakken, kogelvrije vesten voor de politie, viruswerend textiel in de geneeskunde, membranen voor de productie van waterstof, zeer effectieve milieufilters en nog veel meer. Ze moeten voldoen aan de hoogste veiligheids- en prestatienormen die door de wet zijn voorgeschreven en moeten al in Duitsland en Europa worden geproduceerd onder de hoogste milieu- en veiligheidseisen.

Voor de branchevereniging komt het verbod op PFAS neer op een verbod op de productie van technisch textiel in Duitsland en Europa en daarmee op een verbod voor bedrijven die speciaal textiel produceren.

Een aankondiging over het verbod wordt verwacht op 1 juli 2025. De Deense regering stelt voor om bedrijven een overgangsperiode van een jaar te geven, zodat het verbod vanaf 1 juli 2026 van kracht wordt.

Dit artikel werd eerder op FashionUnited DE gepubliceerd. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.