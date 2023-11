Denham is officiële modepartner van het Nederlandse Olympische en Paralympische team

Het Nederlandse modemerk Denham mag de outfits voor het Olympische en Paralympische team gaan ontwerpen. De outfits zullen gedragen worden op de openings- en sluitingsceremonie van Parijs 2024.

Daarvoor gaat Denham een samenwerking aan met NOC* NSF - een Nederlandse sportorganisatie die in 1993 werd opgericht uit de fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Denham nodigde leden van NOC*NSF, ereleden en ex-topsporters uit in hun ontwerpstudio om ideeën uit te wisselen. Het resulteert in een collectie waarbij atletische behoeften zijn samengebracht met technische innovatie en expertise op het gebied van denimwerkkleding, zo staat in het persbericht.

“Ik vind het heel leuk en belangrijk dat de kleding is ontworpen met inbreng van de sporters”, schrijft Esther Vergeer, Chef de Mission Paralympische Spelen. “Het wordt echt anders dan op eerdere Spelen, eigentijds en goed draagbaar. Mooi dat we ons als Nederland hiermee kunnen onderscheiden.”