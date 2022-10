Denim, design, textuur, gebruik en hergebruik

Oorspronkelijk is denim gemaakt van 100% katoen en deze katoendraden worden speciaal geweven. Gewoven denim materiaal is een van de meest sterke en duurzame materialen die er zijn.

Omdat de gewoven draden van 100% katoen zijn gemaakt krijgt het ook zijn karakteristieke zacht eigenschap. Hoe langer de stof wordt gedragen en gewassen des te zachter het gaat aanvoelen. Daarom wordt denim ook zo geroemd.

Vandaag de dag is denim zeer aanwezig in ontwerpen. Altijd zijn denim producten in de mode geweest en waarschijnlijk zal dit altijd zo blijven. Ontwerpers proberen denim altijd in iets nieuws en fris te bewerken. Dit lukt meestal ook omdat de stof zich heel erg laat bewerken zoals bijvoorbeeld verven, printen, borduren, snijden maar ook andere manieren van experimenteren zijn mogelijk. Daarom is denim zo populair geweest door de jaren heen. Elk product en toepassing is uniek en is ook ontzettend duurzaam.

Denim is zo veelzijdig, het is modieus, comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik en hoeft zelden te worden gewassen. Het kan in bijna elke levenssituatie op honderd verschillende manieren worden gedragen. En of het nu een jurk, een jas, een broek of een rok is, het hoort in ieders kast te hangen. Tegenwoordig kan bijna niemand meer zonder jeans. Ze zijn comfortabel, makkelijk te dragen en te combineren met andere designs, kunnen in elk seizoen gedragen worden en zijn duurzaam. Je zou kunnen zeggen dat het de beste uitvinding in de geschiedenis van de mode is.

Beeld: Aline Yaneli, eigendom van het merk

Aline Yaneli merk en ontwerp

Aline Yaneli is een nieuw high fashion merk opgericht in het hart van Europa. Uniek design gecombineerd met de laatste trends zorgen voor een zeer modieuze stedelijke stijl. Haar allereerste collectie bestaat voornamelijk uit denim

De ontwerpafdeling is gevestigd in Letland maar de inspiratie is overal ter wereld verzameld. De persoonlijke expressie van de designer is het creëren van een ontwerp dat innerlijke vrijheid weerspiegelt en waarbij elk ontwerp met een klein stukje liefde wordt gemaakt.

Beeld: Aline Yaneli, eigendom van het merk

Opmerking van ontwerper Aline over denim

Door lange tijd met denim te werken, heb ik inzicht gekregen in hoe hoogwaardig materiaal en duurzaam denim is. Het materiaal heeft een zeer sterke slijtvastheid. Na een lange tijd van gebruik ziet het er nog als nieuw uit en zelfs kleine gebruikssporen maken dat de jeans er nog beter uit ziet. En na verloop van tijd kunnen sommige denim ontwerpen altijd worden verbeterd met een decoratief element of het nu een steek is, een patch of gewoon een gescheurd gat. Het zal de look altijd stijlvol en origineel maken.

Beeld: Aline Yaneli, eigendom van het merk