Denim-innovaties: dit zijn de laatste ontwikkelingen

De denimindustrie is volop in beweging en komt met interessante innovaties: dit zijn de laatste ontwikkelingen.

Spijkerjas van H&M maakt het mogelijk iemand op afstand aan te raken

H&M Lab, de innovatietak van H&M, is op interessante wijze ingesprongen op de huidige ontwikkelingen omtrent Corona. Omdat niet iedereen nog zomaar een ander persoon kan aanraken, heeft H&M Lab een spijkerjack ontwikkeld met een speciale technologie die aanraking kan simuleren. De ‘wearable love’ spijkerjas heeft panelen die aanrakingen kunnen simuleren en wordt aangestuurd door een app. De jas is nog niet te koop, maar geïnteresseerden kunnen zich wel aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de app.

Diesel lanceert anti-virus jeans

Ook Diesel speelde in op de gevolgen van Covid-19 en wel door een jeansbewerking te ontwikkelen die het virus op afstand moet houden. Samen met het Zweedse bedrijf Polygiene ontwikkelde zij de ViralOff bewerking die virale activiteit voor 99 procent schijnt te kunnen weren.

Levi’s lanceert meest duurzame jeans tot nu toe

Levi’s lanceerde in juli de meest duurzame jeans die het denimmerk ooit gemaakt heeft. Na vijf jaar onderzoek in circulaire mode, presenteerde Levi’s een jeans gemaakt van biologisch katoen en Circulose, een materiaal gemaakt van oude kleding en andere natuurlijke vezels, dat biologisch afbreekbaar is. Door ook oude jeans te gebruiken voor het maken van deze stof die door de Zweedse start-up Re:newcell wordt ontwikkeld, wordt de denimindustrie meer circulair en minder afhankelijk van de katoenproductie.

Kings of Indigo introduceert biologisch afbreekbare stretch denim

Het Nederlandse denimmerk Kings of Indigo noemt zichzelf duurzaam en doet er alles aan om die belofte waar te maken. Daar zijn ze ook ambitieus in, want in 2025 willen ze de gehele collectie met gerecyclede of duurzame materialen produceren. Kings of Ambigo is goed op weg, want dit jaar lanceerden ze een biologisch afbreekbare stretch denim. 70 procent van alle denim bevat stretch en dat is net zo vervuilend als plastic. In de bio-stretch lijn van Kings of Indigo is dat plastic (elastaan) vervangen door rubber, een natuurlijk materiaal. Corevatm is de eerste volledig biologisch afbreekbare stretchstof en wordt geleverd door stoffenleverancier Candiani Denim.

Naast de bio-stretch stof, maakt Kings of Indigo ook nog gebruik van een andere stof van Candiani Denim: Re-last. Re-last is een van de duurzaamste stoffen in de denimindustrie en bestaat nog maar voor 32 procent uit biologisch katoen )(in plaats van gemiddeld 96,8 procent), aangevuld met 66 procent Lenying Lyocell en 2 procent stretch recycled elastaan. Door minder katoen te gebruiken, ook biologisch katoen, wordt er ook minder water verbruikt en daarom is dit een duurzame ontwikkeling.

Beeld: Levi’s