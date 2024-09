Denim met diepgang: Gabbiano’s Pacific en Atlantic denim lijn

Gabbiano zet een volgende stap in hun duurzaamheidsambities met de introductie van de Pacific en Atlantic jeans. Deze nieuwe jeans, geïnspireerd door de oceanen, legt de nadruk op het verminderen van de ecologische impact van modeproductie, met een speciale focus op waterbesparing. De namen Pacific en Atlantic benadrukken het belang van water, zowel in het productieproces als in het bredere milieudebat.

Duurzame Productie met Ecoflat-technologie

De productie van denim staat bekend om het hoge waterverbruik, wat één van de grootste uitdagingen vormt binnen de sector. Gabbiano wil deze uitdaging aangaan door gebruik te maken van Ecoflat-technologie, een innovatie die het waterverbruik tijdens het productieproces aanzienlijk terugdringt. Hierdoor kan het merk de benodigde hoeveelheid water voor het maken van een spijkerbroek drastisch verminderen, wat bijdraagt aan hun streven naar duurzamere productiemethoden.

De Pacific en Atlantic jeans zijn vernoemd naar oceanen, een verwijzing naar de schaal van de watervervuiling in de mode-industrie en de dringende noodzaak om oplossingen te vinden. Met de combinatie van deze collectie en de Ecoflat-technologie zet Gabbiano een concrete stap richting duurzamere productieprocessen die in lijn liggen met hun milieudoelstellingen. De behoefte om de negatieve impact van de mode-industrie op waterbronnen en waterverspilling te verminderen, is voor het merk erg belangrijk.

Credits: Gabbiano

De lijn bestaat uit de Atlantic regular fit, en de Pacific slim fit jeans, in Dark blue, Mid bleach en Black wash kleuren, een veelzijdige selectie aan wassingen. Het huidige aanbod zijn Never-out-of-stock, maar zullen elk seizoen worden aangevuld met tijdelijke, seizoen kleuren. Gemaakt van hoogwaardig en duurzaam denim, combineren de jeans van Gabbiano stijl met comfort voor de moderne drager.

Samenwerking met Water For Life

Een ander aspect van deze denimlijn is de samenwerking met Water For Life, een Nederlands initiatief dat zich inzet voor de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Voor de verkochte jeans doneert Gabbiano een vast bedrag aan de stichting, waarmee projecten in Afrika en Azië worden ondersteund, zoals de aanleg van waterleidingen, de bouw van toiletten en het geven van hygiëne trainingen.

Credits: Gabbiano

Deze samenwerking sluit aan bij Gabbiano’s bredere streven naar verantwoorde keuzes, waarbij betere productiemethoden worden gecombineerd met maatschappelijke initiatieven.

De Pacific en Atlantic jeans zijn daarmee niet alleen een modekeuze, maar ook een manier om bij te dragen aan een duurzamer en maatschappelijk bewuster modelandschap. Zoals Gabbiano zelf stelt: “Verandering is onvermijdelijk, in elk segment van de markt is verantwoordelijkheid een vereiste. Door deze stap te zetten, dragen wij allemaal bij aan een positieve verandering in de mode-industrie.”