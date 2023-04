Denim van New York tot Parijs: Vier trends van de catwalks

Kingpins Amsterdam, een van de belangrijkste denimbeurzen, is deze week en ook tijdens de internationale modeweken mag het populaire en robuuste materiaal niet ontbreken.

Denim is een stof die de seksen overstijgt en dus terug te zien bij alle modeweken - of het nu om vrouwen of mannen gaat - en een bron van inspiratie. FashionUnited geeft de belangrijkste denim trends voor het komende FW23 seizoen.

Gescheurde jeans

Jeans met gaten en scheuren zijn nog maar net uit het straatbeeld verdwenen, en nu draait de modecarrousel alweer en is de stijl terug op de catwalks.

Geen denimtrend definieerde FW23 meer dan de gescheurde jeans. Van de kenmerkende opengescheurde knieën bij Coperni, tot broeken waarvan het grootste deel van de voorkant is bewerkt, tot de gescheurde denimjurk, het kwam allemaal voorbij.

FW23-collecties (van links naar rechts): Dion Lee, Coperni en Coach. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Denimspecialist Diesel deed ook mee aan deze trend en toonde een aantal verschillende benaderingen. Naast gerafelde jasjes en jassen van jeans speelde Glenn Martens ook met een transparant materiaal. De Diesel-ontwerper gebruikte dit om grote gaten in jurken, broeken en jassen op te vullen.

FW23-collecties (van links naar rechts): Diesel, Asai und Rick Owens. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Logomania

FW23-collecties (van links naar rechts): Louis Vuitton, Gucci en Marine Serre. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Hoewel de logomanie de laatste seizoenen wat is afgenomen, speelt zij nog steeds een belangrijke rol in de mannenmode. Het gebruik van merken en logo's stopt niet bij denim. Ze waren te zien op verschillende jasjes en broeken, vaak als all-over prints, bij onder meer Gucci en Louis Vuitton. Maar Marine Serre bracht ook het halve maan logo in het spel.

Heron Preston daarentegen nam genoegen met zijn initialen - zonder vermenigvuldiging - in grote roze letters op een spijkerbroek. En ook Diesel ging voor een groot logo over beide broekspijpen uitgesmeerd.

FW23-collecties (van links naar rechts): Heron Preston en Diesel. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Aanpasbare jeans

Experimenteler wordt het met de looks van Federico Cina, Courrèges en Mowalola, die de nadruk leggen op individualiteit in hun denim design. Het Franse modehuis Courrèges toonde bijvoorbeeld een donkere jeans die aan de binnenkant vanaf de enkels tot aan de dij kan worden losgeknoopt. Zo kan de drager zelf bepalen hoe hij of zij de broek wil stylen en hoeveel huid hij laat zien.

Federico Cina stuurde verschillende adaptieve looks de catwalk op. Waaronder een broek die met knopen kan worden ingekort of verlengd, evenals een jurk met lange riem. Deze laatste kan ook op verschillende punten door middel van knopen worden getransformeerd en zo ook tot een knielange jurk of top worden gemaakt.

Mowalola gebruikt verstelbare bandjes voor een denim rok die doet denken aan een baggy broek. De drager bepaalt hoe laag de rok vanaf het taillestuk langs de benen hangt en de dijen bloot laat.

FW23-collecties (van links naar rechts): Federico Cina, Courrèges en Mowalola. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Asymmetrische rokken

Ook bij deze trend wordt veel been getoond. Het spannende is dat per been verschillende stukken huid worden blootgelegd. Asymmetrie is de go-to voor denim rokken in alle lengtes.

Doublet presenteerde een asymmetrische maxirok, een iets ruigere versie met een gerafelde zoom en een tasjesketting. Kimhekim toonde een veel elegantere vorm, die van een minirok op het rechterbeen overging in een sleep over de vloer. Mugler deed het wat rustiger aan en stuurde een minirokje de catwalk op voor de herfst/wintercollectie 22/23, die in januari werd gepresenteerd en waarbij de asymmetrie meer een subtiel detail was.