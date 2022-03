Denimmerk HNST ontwikkelt revolutionaire circulaire verftechniek voor zwarte denim

Denimmerk HNST heeft in samenwerking met hun stoffenfabrikant een naar eigen zeggen revolutionaire circulaire verftechniek ontwikkeld, zo meldt het merk in een persbericht.

Zo wordt het afvalwater van het verfproces gefilterd totdat het opnieuw schoon is. Het zwarte pigment wordt eruit gehaald en teruggestuurd naar de pigmentfabrikant waar het wordt geregenereerd tot het opnieuw ingezet kan worden als kleurmiddel voor katoen. Op deze manier komt er geen vuil afvalwater in de natuur terecht, heeft het pigment geen invloed op het ecosysteem en kan het pigment steeds hergebruikt worden.

HNST maakt gebruik van de techniek voor de nieuwe ReBlackTM jeans. Deze jeans bevindt zich nog in de pilootfase waardoor productie voorlopig beperkt is. In de nabije toekomst wil HNST de jeans wel in de vaste collectie toevoegen.