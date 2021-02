Denimmerk Kuyichi is corona proof door eigen systeem

Niks 50% korting of “get it before it’s gone!”, bij denimpionier Kuyichi vind je momenteel duurzame denims vanaf €100, net als altijd. Het Nederlandse merk vaart met z’n ‘No Seasons, No Sale’-concept een compleet andere koers dan de meeste merken. Niet alleen een veel duurzamere koers; het blijkt ook een corona proof succesformule in crisistijd. Dit is het inspirerende verhaal van Kuyichi.

De coronacrisis legt momenteel een grote druk op modebedrijven. Waar de uitverkooptijd voorheen zorgde voor een boost in de omzet, komen veel merken en retailers momenteel niet van hun huidige wintercollectie af. En dat terwijl ze alweer plaats moeten maken voor nieuwe collecties, die onder druk worden geproduceerd bij fabrieken die het al zwaar hebben. Met de gemiste omzet van de afgelopen tijd is het maar de vraag of ze die kunnen betalen. Daarom annuleerden veel merken dit jaar (delen van) hun bestellingen bij fabrieken, de zwakste schakels in de keten, met alle gevolgen van dien. Zolang de mode-industrie vasthoudt aan seizoenscollecties en uitverkoopgekte als gevolg van overproductie, zal de druk op de keten enorm blijven.

Kuyichi doet niet aan modeseizoenen en hoeft dus ook nooit ‘zomaar’ van z’n collectie af

Gelukkig kan het ook anders, bewijst Kuyichi. Met de ‘No Seasons, No Sale’-gedachte zet het denimmerk een verkoopconcept neer dat niet alleen bijdraagt aan een betere productieketen, maar ook nog financieel succesvol is – zélfs in crisistijd. Kuyichi focust zich op kwalitatieve wardrobe essentials, die zo zijn ontworpen dat ze een zo lang mogelijk leven hebben. Producten blijven in de collectie zolang er vraag naar is, vaak jarenlang. Doordat ze tijdloos zijn behouden ze hun waarde, zowel in winkels als in magazijnen.

Toch doet Kuyichi elk de seizoen een kleine aanvulling, waarin nieuwe duurzame concepten worden gelanceerd en enkel wordt geproduceerd wat er verkocht is. Hierdoor blijft Kuyichi vernieuwen en de klant enthousiasmeren.

‘No Seasons, No Sale’ blijkt een succesvol businessmodel, zelfs in uitverkooptijd

Kuyichi heeft met alle retailers dezelfde afspraak: producten mogen niet in de uitverkoop. Zo houdt iedereen een eerlijke marge en voelt niemand aan het eind van het seizoen een extra verkoopdruk. CEO Peter Schuitema: “onze kleding wordt met liefde ontworpen en gemaakt. Waarom zouden we het dan al na een paar maanden degraderen tot 50% korting, waar niemand meer aan verdient? Natuurlijk komt er altijd een moment waarop de vraag naar een style vermindert, of dat enkele stuks van een maatserie op de plank blijven liggen. Dan is het oké om liefhebbers met een kleinere portemonnee te helpen via een kleine outlet. Zo wordt er niks verspild en maak je ook nog mensen blij. Zo zou de modewereld naar korting moeten kijken.”

Deze manier van omdenken haalt niet alleen veel druk weg bij de productieketen. Een omzetanalyse van de afgelopen periode laat zien dat Kuyichi zelfs in uitverkooptijd omzetpieken haalt. Schuitema: “Dat was vijf jaar geleden nog niet zo, mensen waren nog niet klaar voor een andere manier van denken. Ik ben blij dat we hebben doorgezet, onze bewuste fanbase groeit. Sterker nog: dit jaar was Black Friday één van onze beste verkoopdagen. En dat zonder deals. Heel bijzonder!”

Kuyichi roept andere merken op om hun manier van denken ook te doorbreken. Schuitema: “Een duurzamer systeem is mogelijk, kijk maar naar ons. Onderzoek hoe je zo lang mogelijk van waarde blijft voor mensen en ga daar je ontwerp- en productieproces op baseren. En werk veel samen, binnen en buiten je keten. Hoe meer merken zich bij deze beweging aansluiten, hoe sneller we de industrie kunnen verduurzamen. Ook in deze tijd.