Denimmerk Kuyichi lanceert nieuwe items van duurzame hennep en linnen

Ontzettend sterk, 100% natuurlijk, ademend en heel duurzaam: hennep en linnen zijn ideale materialen om in de zomer – en year round - te dragen. Nederlandse denimpionier Kuyichi experimenteert elk seizoen met nieuwe mogelijkheden om premium kwaliteiten te ontwikkelen die de impact op de planeet nog meer verlagen. In de SS21 High Summer Collection lanceert het merk een nieuwe duurzame t-shirtlijn van hennep en linnen.

Waarom Kuyichi inzet op hennep

Hennep is één van de duurzaamste kledingmaterialen ter wereld. Het is niet alleen 100% biologisch afbreekbaar, maar ook een extreem snelgroeiende plant: voor hetzelfde landoppervlak als katoen is de opbrengst drie(!) keer zo hoog. Bovendien heeft het gewas van nature amper water en vrijwel geen bestrijdingsmiddelen nodig om goed te groeien. Ook is hennep heel duurzaam in gebruik, de vezel is namelijk zo sterk dat het vroeger al werd gebruikt in werkkleding en stevig touw. Zo kan een t-shirt van dit materiaal maar liefs 2-3 jaar langer meegaan dan een katoenen t-shirt. Op de huid werkt de stof ademend; ideaal voor warme zomerdagen.

Toch wordt hennep nog niet op grote schaal gebruikt in de mode: het is nog erg duur om in te kopen en een 100% hennepstof voelt vrij stug op de huid. Toch kiest Kuyichi ervoor om hier wel in te investeren. Het stugheidsprobleem wordt opgelost door een duurzame hennep-(biologisch)katoen blend te gebruiken, die daardoor heel zacht aanvoelt en ook erg geschikt is voor de gevoelige huid. Eén van de nieuwe hennep bestsellers is de nieuwe Liam tee: een loose fitted t-shirt voor heren, in acht kleuren en prints verkrijgbaar. Dit najaar gaat Kuyichi nog een grote stap verder door Hemp Denim te introduceren: jeans gemaakt van een mix van 80% katoen en 20% hennep.

Een nieuwe linnen t-shirtcollectie voor dames

In Kuyichi’s nieuwe t-shirtlijn voor dames staat linnen centraal. Dit is een 100% natuurlijke vezel, afkomstig van de vlasplant: een sterk gewas dat vrijwel geen pesticiden of chemische meststoffen nodig heeft om goed te groeien. Het mooie is dat dit zero waste materiaal veel groeit in West-Europa en daarom lokaal geproduceerd kan worden (= lage milieu-impact uit transport). Kuyichi gebruikt uitsluitend lokaal geteeld linnen uit Frankrijk en België.

Populaire items van 100% linnen zijn de nieuwe Bella Tee (verkrijgbaar in 5 kleuren), de Bailee Tee en de nieuwe Valerie Tanktop (verkrijgbaar in 2 kleuren). Ook de Ivy knit uit de wintercollectie is gemaakt van een blend van 55% linnen en 45% biologisch katoen. Linnen staat bekend om z’n frisse uitstraling, rijke textuur, hoge draagkwaliteit en sterke vezel: de stof gaat ontzettend lang mee. Daarnaast is linnen sterk absorberend en bovendien droogt het veel sneller dan katoen. Ideaal voor op reis, dus!

Nieuwe experimenten met denim recycling

Al sinds 2012 verwerkt Kuyichi gerecycled katoen in z’n iconische jeans. Inmiddels bevat 60% van de complete collectie al gerecycled katoen en in 2021 zet Kuyichi nog actiever in op denim recycling. In dit proces wordt katoenafval verzameld, vervezeld en opnieuw gesponnen tot een uniek garen. Dat kunnen oude jeans zijn (het merk experimenteert momenteel met een eigen ‘take back’ systeem om gedragen Kuyichi jeans te verzamelen en te recyclen!) of katoenafval in de fabrieken. Door niks te verspillen wordt de water-, energie- en chemicaliëngebruik in het proces tot een minimum gereduceerd. Bekijk de volledige High Summer Collection op www.kuyichi.com.