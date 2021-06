DENM CHEF: Amsterdenim x Black & Blue x ByBoaz BBQ schort van 100% gerecycled denim

Exclusieve samenwerking

Dit exclusieve denim barbeque schort is de nieuwste samenwerking van het Amsterdamse jeanslabel Amsterdenim. Een samenwerking met Jeanschool Amsterdam, Denim City Amsterdam, lederwaren vakman ByBoaz, ontwerper Martijn Krabman en winkelier Black & Blue in Nijmegen, NL.

Deze samenwerking heeft geleid tot het ultieme denim barbecue schort, met afneembare ledere banden.

Het denim schort

Het denim schort is gemaakt van 100% gerecycled 13 Oz denim (80% uit ziekenhuizen, 20% van gebruikte jeans van consumenten). Het materiaal is geweven met garnalenhuid voor een betere binding. Het schort is gemaakt in Denim City Amsterdam, een centrum in Amsterdam voor vakmanschap en innovatie in de denim industrie. In Denim City bevindt zich Jeanschool Amsterdam, hèt educatie instituut voor denim en het maken van jeans.

Foto: Jeanschool Amsterdam student Benjamin Daniel in Denim City Amsterdam

Jeanschool Amsterdam student Benjamin Daniel heeft de schorten met de hand gemaakt, op basis van een ontwerp van ByBoaz, hierdoor is elk schort uniek. Boaz heeft de lederen banden vervaardigd, deze zijn getaand met plantaardige olie. Op de achterkant van het “kruis” het ByBoaz logo gestanst, als teken van kwaliteit. Door tijd en gebruik zal het leer zich prachtig ontwikkelen tot een cognac-achtige kleur. Samen met de slijtage van de denim zal dit schort langzaamaan steeds persoonlijker en mooier worden.

Het gelaserde logo

Op de borst van het schort het “DENM CHEF” logo, ontworpen door Martijn Krabman, gelasered in Denim City met behulp van Jeanologica.

Gelimiteerde oplage

Het denim schort is vervaardigd in een gelimiteerde oplage van 50 stuks, allemaal voorzien van een genummerd certificaat, getekend door Benjamin Daniel. De helft is verkrijgbaar via Amsterdenim, de helft bij Black & Blue Nijmegen. DENM CHEF is verpakt in een speciale zwart “wijnkistje” met magneetsluiting en het DENM CHEF logo in blauw (Black & blue). Het ultieme vaderdagkado, of voor welke dag dan ook!

Beschikbaarheid

Het Amsterdenim short is gemaakt in samenwerking met Black & Blue, een prachtige winkel die sowieso het bezoeken waard is! Het is ook beschikbaar online, zolang de voorraad strekt!