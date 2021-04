Derdejaars studenten ontwerpen capsulecollecties voor Viktor&Rolf

Derdejaars studenten van de opleidingen Fashion Design en Fashion Business van Amsterdam Fashion Academy kregen de kans een project te realiseren voor Viktor&Rolf, luidt het persbericht van Amsterdam Fashion Academy. De studenten kregen de taak capsulecollecties te ontwerpen en een marketingplan op te stellen voor de virtuele retaillancering.

De derdejaars studenten werkten in kleine groepen samen onder leiding van Adele Parker, programmaleider van het bachelorprogramma Fashion Design. Daarna kregen de studenten de kans om hun projecten te presenteren aan Sebastian Dahlmans en Alfhild Sarah Külper, hoofden van de ontwerpafdeling bij Viktor&Rolf.

In het persbericht is te lezen dat de samenwerking tussen de studenten van de twee opleidingen een belangrijk onderdeel van het project is. Dit simuleert wat er gebeurt in de echte modewereld waar ontwerpers en marketing-professionals samenwerken om het doel te bereiken.

“We hebben ervan genoten met deze jonge creatieve geesten samen te werken. Het gaf ons zoveel energie. Hun enthousiasme tijdens het samenwerken, met als gevolg, prachtige ontwikkelingen in de projecten was een groot succes voor ons”, melden Dahlmans en Külper in het persbericht.

Ook Parker reageert op deze samenwerking in het persbericht: “Het was een groot genoegen met het ontwerpteam van Viktor&Rolf aan dit studentenproject te werken. Door samen te werken met echte professionals uit de industrie en hun diepgaande feedback hebben de studenten een geweldige ervaring gekregen. Viktor&Rolf moedigde studenten aan als een team te werken om sterke verbindingen en samenwerkingen te bevorderen. Het weerspiegelt het idee dat niemand in deze branche alleen werkt.”