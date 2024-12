Design voor diversiteit: hoe LolaLiza inspeelt op de mode van vandaag

Ontwerpen die de laatste trends, inclusiviteit en levensvreugde uitstralen: LolaLiza creëert mode die perfect aansluit bij verschillende lichaamstypes, persoonlijkheden en levensstijlen. Deze visie vormt de kern van het Belgische merk, dat bekendstaat om zijn collecties die tegelijk stijlvol, comfortabel en toegankelijk zijn.

In een interview met FashionUnited deelt Elodie Doret, collectiedirecteur bij LolaLiza, haar kijk op mode en legt ze uit hoe deze kernwaarden het creatieve proces sturen, zodat de collecties vrouwen van alle leeftijden en vormen aanspreken.

De ziel van het concept

"LolaLiza is een merk vol vrolijkheid," vertelt Doret. "Hoewel de modewereld tegenwoordig vooral focust op neutrale kleuren en minimalistische stijlen, blijft LolaLiza trouw aan haar eigen identiteit. We brengen altijd een frisse draai, met bijvoorbeeld oranje of fuchsia tinten, kleurrijke prints, geborduurde breisels en grafische patronen."

"Het is voor ons essentieel om onze klant écht te begrijpen en haar een collectie aan te bieden die niet alleen trendy is, maar ook diep geworteld zit in ons DNA: vrolijk, zorgzaam en sprankelend."

Het creatieve proces van LolaLiza begint bij analyses van internationale catwalks en trends, aangevuld met data om te achterhalen wat klanten nu écht willen. Deze aanpak biedt een helder overzicht van de laatste trends en helpt bij het ontwerpen van collecties die zowel modieus zijn als trouw blijven aan de kern van het merk. Inspiratie komt overal vandaan: van beurzen tot streetstyle wereldwijd. Het creatieve team combineert deze invloeden met marktanalyse en eigen overtuigingen om een harmonieus geheel te creëren.

Elodie Doret, collectiedirecteur bij LolaLiza. Credits: LolaLiza

Een teaminspanning voor eigentijdse collecties

Het LolaLiza-team – van stylisten en inkopers tot producttechnici en sourcers – werkt nauw samen. Dankzij internationale connecties houden ze het productieproces strak in de hand en zorgen ze ervoor dat de visie van het merk in elke collectie terugkomt. Ook de nauwe banden met leveranciers spelen hierin een belangrijke rol: "We zijn een klein, hecht team. Dat maakt ons super flexibel en in staat om snel beslissingen te nemen," aldus Doret.

Inclusiviteit, toegankelijkheid en duurzaamheid als kernwaarden

LolaLiza positioneert zich als een toegankelijk modemerk in het middensegment en vindt een eerlijke balans tussen mode, kwaliteit en prijs essentieel om inclusief te zijn. De collecties bieden een breed scala aan maten, van 34 tot 50. Zo vinden vrouwen met verschillende lichaamstypes kleding die hen flatteert én hun zelfvertrouwen versterkt.

Bij LolaLiza gaat veel aandacht uit naar pasvormen en materialen, ontworpen voor échte lichamen. "Mode moet toegankelijk zijn voor iedereen," benadrukt Doret. Daarbij maakt het niet uit welke maat een klant heeft: iedereen betaalt dezelfde prijs, wat de inclusieve belofte van het merk kracht bijzet.

Daarnaast investeert LolaLiza al meerdere seizoenen in duurzaamheid. Zo bestaat 35 procent van de collectie inmiddels uit items van biologische katoen, gerecycled polyester en EcoVero™ viscose. En dat alles zonder de prijzen op te schroeven. Om toekomstbestendig te blijven, heeft LolaLiza ook een nieuw platform geïmplementeerd dat de traceerbaarheid in de hele productieketen waarborgt en voldoet aan de groeiende eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Credits: LolaLiza

Een flexibel en slim distributienetwerk

Met 90 winkels in België, Frankrijk en Luxemburg, én een eigen webshop, heeft LolaLiza een sterk distributienetwerk. Daarnaast werken ze samen met digitale partners zoals Zalando en Wehkamp om nieuwe markten in Europa te veroveren.

Ook op de B2B-markt zit LolaLiza niet stil. Via het platform Fashion Cloud en persoonlijke samenwerkingen met klanten biedt het merk maatwerkoplossingen en op de klant afgestemde services. Deze strategische flexibiliteit heeft LolaLiza geholpen om met succes door te breken in markten zoals Nederland en Duitsland.

Credits: LolaLiza

Sneak peek: de lente-/zomercollectie 2025

De nieuwe lente-/zomercollectie van LolaLiza zit vol creatieve details. "Voor het komende seizoen wilden we een zachte, vrouwelijke sfeer creëren, met pastelkleuren gecombineerd met levendige accenten," vertelt Doret. "We hebben prachtige capsules ontworpen met fantasierijke stoffen zoals delicate pailletten, jacquard-voiles, geborduurd katoen en guipure-kant." Een collectie die inspeelt op de laatste trends, zonder het vrolijke karakter van LolaLiza uit het oog te verliezen.

Met een aanpak die draait om mode, toegankelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid, blijft LolaLiza zich onderscheiden. Het merk slaagt erin om in te spelen op de behoeften van vandaag, zonder ooit haar unieke DNA te verliezen.