Designer Janice ontwerpt bedrijfskleding Kruidvat

Modeontwerper Janice is aan de slag gegaan voor Kruidvat. “Als modeontwerper is het geweldig om met restricties een ontwerp te maken. En bedrijfskleding ontwerpen met bepaalde beperkingen en gezamenlijk tot een mooi resultaat brengen is fantastisch,” aldus de ontwerper in het persbericht.

De bedrijfscollectie wordt vanaf zomer 2020 gedragen door alle medewerkers van Kruidvat. De kleding is gemaakt van gerecycled materiaal en Janice heeft zich gericht op het inclusief maken van de bedrijfskleding. Zo zit in het assortiment ook een hoofddoek. Ook is het de bedoeling dat de items comfortabel zijn en flatterend voor verschillende figuren.

Janice is niet de eerste Nederlandse ontwerper die zich waagt aan bedrijfskleding. Zo heeft Dyanne Beekman al meerdere keren ontworpen voor McDonald’s, Jan Taminiau voor het personeel van het Waldorf Astoria, Liselore Frowijn voor de Rai in Amsterdam en Mattijs van Bergen voor het W Amsterdam hotel.