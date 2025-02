'Detox Society' SS26: Een nieuw modieus tijdperk van intellect en mindfulness

Mode weerspiegelt de verlangens en uitdagingen van de maatschappij - en wanneer de tijden donkerder worden, zoeken we steeds vaker naar licht. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door nepnieuws, eindeloos doemscrollen en een alomtegenwoordige negativiteitsbias, is een dringende herstart essentieel.

De Zeitgeist-analyse voor het komende lente/zomerseizoen, gepresenteerd door het Deutsches Mode-Institut (DMI), begon precies hier. Trendonderzoeker en DMI-directeur Carl Tillessen suggereerde tijdens de Online Fashion Day een "detox society" en daarmee een dringende behoefte aan detoxificatie - sociaal, digitaal en esthetisch.

De mode lijkt de oproep van de trendonderzoeker te hebben gehoord, want na jaren van visuele overstimulatie en een overmaat aan social media-gedreven oppervlakkigheid, beleeft ze voor SS26 een renaissance van waarden, intellect en mindfulness. De nieuwste collecties hebben al laten zien dat ontwerpers zich meer richten op inhoud en substantie en ons een tegengif presenteren voor de toxische invloeden van de digitale dynamiek.

Intellectualisme als remedie

De mode van het komende SS26-seizoen verheft innerlijke waarden tot de hoogste maxime. De eerste stappen in de goede richting werden al gezet in het voorgaande zomerseizoen. Zo focuste het Italiaanse label Del Core op literaire referenties en ontwierp mode voor een 'fictieve wetenschapper' die het huis niet zou verlaten zonder werken van auteurs als Hannah Arendt en Susan Sontag. Een keuze die duidelijk maakt dat intellect en educatie de accessoires van de toekomst zullen zijn.

Del Core SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Boeken worden zo essentiële accessoires, en Sontag vindt weerklank in verschillende andere collecties. Jonathan Anderson bijvoorbeeld, liet zich voor zijn Loewe-collectie inspireren door Sontags werk “Against Interpretation”.

De ontwerper ging nog een stap verder en integreerde literaire citaten in de knitwear van zijn eigen label J.W. Anderson. Het Britse label Erdem zette dit idee voort door boekomslagen als labels in ontwerpen te verwerken - een verder bewijs dat het gedrukte woord een centraal motief wordt.

JW Anderson SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit eerbetoon aan literaire inspiratie getuigt van een beweging die zich bewust verzet tegen de oppervlakkigheid van visuele media, maar zich ook afkeert van online media en richting de bijna antieke krant beweegt, die zeldzaam is geworden in een tijdperk van snel slinkende printpublicaties. Het is dan ook geen verrassing dat de klassieke pers, die in deze context wordt gezien als een bewust contrapunt voor de vaak manipulatieve dynamiek van digitale platforms, niet alleen op de eerste rij van modeshows aanwezig is, maar ook zijn plek vindt op de catwalks.

Bij Miu Miu waren de zitplaatsen van de gasten gedecoreerd met kranten, en de locatie deed denken aan een drukkerij waarin de nieuwste editie letterlijk door de ruimte zweefde. Ook Stella McCartney greep dit motief op. De Britse ontwerpster ensceneerde kranten als accessoires die de modellen in hun handen of tassen droegen. De bottom line is echter dat het er niet toe lijkt te doen of ze worden gebruikt als decoratief ontwerpelement in de ruimte of als accessoire in de handen van de modellen - het medium van het verleden wordt de mode van de toekomst.

Stella McCartney SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook Saint Laurent onderstreept deze trend met zijn nieuwste campagne, die boeken en lezende modellen in de spotlight zet. Lezen, en het geschreven woord, wordt daarmee opnieuw gevierd, niet alleen als esthetische maar ook als intellectuele daad - een alternatief voor de snelbewegende consumptiecultuur.

Van gigantisme naar intimiteit

De manier van verhalen vertellen wordt niet alleen gevormd door romanhelden en sterauteurs, maar ook door een tragere stijl van enscenering. Waar voorheen visuele overstimulatie en het najagen van maximale aandacht domineerden, doet zich nu een trend van vertraging en bewuste enscenering gelden. Deze verandering wordt primair gedreven door een groeiend verlangen naar authenticiteit en aandacht voor detail - grotendeels gevormd door een heroverweging van de voorgaande mechanismen van social media.

"De afgelopen jaren is de visuele overstimulatie op het internet en de daarmee gepaard gaande onrust in de enscenering van modeshows vaak verheven tot de enige eigentijdse houding ten opzichte van de wereld", aldus Tillessen. Maar dat verandert nu, want hoewel de grote modeshows nog steeds een spektakel van overweldigende pracht leverden - catwalks gemaakt van 1.000 originele koffers bij Louis Vuitton of een gigantische vogelkooi bij Chanel - waren het vooral de kleine, charmante details die werden onthouden.

De beste voorbeelden hiervan waren bij Bottega Veneta en Loewe, waar liefdevol vormgegeven details zoals gehaakte bloemen of handgemaakte tashangers geheime sterren werden. Het zijn deze kleine, charmante accenten die blijven hangen en de harten van de kijker veroveren. De focus verschuift van pompeuze enscenering naar de “trivialiteiten” die diepgang en persoonlijkheid uitstralen en niet alleen voorbeelden zijn van vakmanschap, maar ook symbolen van een paradigmaverschuiving. Weg van het gigantisme, richting een intieme, toegankelijke esthetiek.

Bottega Veneta SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Deze verschuiving weerspiegelt zich ook in de presentatie zelf. Waar ooit het doel was om te oververzadigen met visuele effecten, is er nu rust en concentratie. Alessandro Michele's transformatie - van Gucci naar zijn huidige werk bij Valentino - is een recent voorbeeld. Volgens trendonderzoeker Tillessen nodigen Michele's nieuwe collecties uit tot pauzeren, details opmerken en de stille verhalen achter de ontwerpen ontdekken.

Mode, ooit het decor voor het grootste spektakel, zal in de lente/zomer van 2026 dan ook steeds meer het podium worden voor stille verhalen. Het is een uitdrukking van onze tijd, want in een wereld die luider en sneller is geworden, krijgen het stille, het zachte en het echte een nieuwe betekenis, aldus Tillessen, die deze ontwikkeling interpreteert als een zelfbeschermingsmechanisme tegen de toxische bijwerkingen van social media.