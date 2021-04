Deze 3 kleuren uit de Kascha-C collectie geven jou hét ultieme voorjaarsgevoel

Het voorjaar is officieel begonnen, maar het zonnetje lijkt nog even op zich te laten wachten. Om toch alvast in de vrolijke, zonnige sferen te komen, delen wij drie kleuren uit onze collectie waar je spontaan het gevoel van krijgt alsof het een zonnige lentedag is.

Yellow

Een zonnigere kleur dan deze ga je niet vinden. Geel is de kleur welke je dit seizoen veel terug gaat zien in het straatbeeld. Combineer onze gele items met een frisse witte outfit of ga er helemaal voor en combineer met andere kleuren. Ons favoriete gele item uit onze collectie is de Yellow Phonebag. Naast je telefoon is er ook voldoende ruimte voor wat pasjes, een lipstick en je sleutels. Ideaal voor tijdens een wandeling of als je even de deur uit moet.

Lila

Fris, hip, vlot en vrolijk. Is het jou ook al opgevallen dat de lila kleur weer helemaal terug is?! Wij introduceerde onlangs een nieuwe reeks covers aan onze collectie; color OJO Covers.Dit zijn kleurrijke, siliconen telefoonhoesjes inclusief eenzelfde kleur essential phonecord. Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren, Black , Powder Rosa en Lila. Hoewel je dit misschien niet verwacht, is lila deze heel goed te combineren met allerlei kleuren.

Rainbow

Dit is misschien wel ons meest ultieme voorjaars-item: essential loose cord rainbow en de Leather Mister Sister cord multi rainbow. Alle kleuren van de regenboog komen voorbij als een echte eyecatcher welke je outfit helemaal afmaakt. Draag deze op een stoere spijkerjack of op een witte jurk of t-shirt en je bent helemaal klaar om de show te stelen.

Mix and match

Wist je dat alle items uit onze collectie perfect te matchen en combineren zijn?! Het is zelfs mogelijk om je eigen koord te customizen. Wij staan uiteraard altijd voor je klaar voor advies en het beantwoorden van al je vragen.

Kascha-C

De producten van Kascha-c zijn op meer dan 180 verkooppunten binnen Nederland verkrijgbaar en tegenwoordig ook in België, Portugal en Spanje. Als het aan Marscha en Karin ligt, blijft het daar niet bij. Wil je meer weten over de dames achter Kascha-C of wil je de gehele collectie bewonderen? Neem dan een kijkje op de website. Het is ook mogelijk om op afspraak langs te komen op hun kantoor in Eindhoven, aarzel niet om contact op te nemen.