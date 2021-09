Deze 44 modemerken brengen een ode aan Alber Elbaz

Hoewel Paris Fashion Week vandaag pas net begonnen is, geeft AZ Factory het modeminnend publiek al een reden om uit te kijken naar het einde. De modeweek wordt namelijk afgesloten met een ode aan de wijlen Alber Elbaz, iconische ontwerper en oprichter van AZ Factory. De start-up heeft nu onthuld welke 44 ontwerpers onderdeel zullen zijn van het ‘Love Brings Love’ evenement op 5 oktober.

AZ Factory deed vandaag de onthulling van de namen van de merken en modehuizen zowel op de website als op de social media kanalen van het merk. De lijst is als volgt: Alexander McQueen, Ralph Lauren, Balmain, Stella McCartney, Dior, Gucci, Loewe, Giambattista Valli, Burberry, Viktor&Rolf, Giorgio Armani, Virgil Abloh, Simone Rocha, Christopher John Rogers, Rosie Assoulin, Grace Wales Bonner, Sacai, Thebe Magugu, Alaïa, Balenciaga, Bottega Veneta, Casablanca, Chloé, Commes des Garçons, Dries van Noten, Fendi, Givenchy, Hermès, Iris van Herpen, Lanvin, Louis Vuitton, Raf Simons, Rick Owens, Saint Laurent, Schiaparelli, Thom Browne, Tomo Koizumi, Valentino, Versace, Vetements, Vivienne Westwood en Y/Project. Elk van de ontwerpers zal een look maken die geinspireerd is door Elbaz’s werk.

Alber Elbaz overleed begin dit jaar aan de gevolgen van het coronavirus. Elbaz is onder het grote publiek het bekendst vanwege zijn creatieve leiding bij modehuis Lanvin. Daar was hij van 2001 tot en met 2015 de creatief directeur. Na zijn onverwachte vertrek bij het modehuis verdween hij tijdelijk van het modetoneel, maar maakte vorig jaar een comeback met een nieuw label genaamd AZ Factory. Begin dit jaar werd de eerste collectie van het merk getoond op de Haute Couture Fashion Week in Parijs.