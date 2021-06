Deze merken pakken hun Pride-collectie anders aan

Juni is de maand van de Pride en sommige merken onderscheiden zich van andere, en maken van inclusiviteit een prioriteit. De afgelopen jaren heeft een groot aantal merken, van sportkleding- tot luxemerken, collecties en samenwerkingen onthuld die rechtstreeks ten goede kwamen aan de LGBTQI+-gemeenschap, hetzij door bewustwording, hetzij door donaties aan relevante goede doelen. FashionUnited zet vijf merken op een rijtje die een verschil maken in 2021:

Balenciaga

In februari, toen Balenciaga zijn herfst-winter 2021 ready-to-wear collectie debuteerde op de catwalk van Paris Fashion Week, was een van de opvallendste stukken een oversized hoodie met de tekst ‘gay’ (zie hoofdbeeld). Ter ondersteuning van de Pride van deze maand, werkt Balenciaga samen met het Trevor Project, een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich richt op zelfmoordpreventie onder LGBTQI+-jongeren. Het Spaanse modehuis doneert 15 procent van de verkoop van de collectie aan de organisatie. Andere items in de collectie zijn t-shirts, baseballpetjes en toques.

Coach

Het New Yorkse merk zet Pride Month in de schijnwerpers met een 29-delige capsulecollectie met het kenmerkende monogram. Coach werkt samen met liefdadigheidsinstellingen die zowel online als face to face empowerment bieden aan de LGBTQI+-gemeenschap. De Coach Foundation doneert aan het Hetrick-Martin Institute, Albert Kennedy Trust, de Point Foundation en CenterLink Community, en LGBTQI+-centra in the VS.

Versace

Donnatella Versace is een samenwerking aangegaan met Lady Gaga om een replica van het iconische "Born This Way" motorjack van de zangeres te veilen. Alle opbrengsten worden gedoneerd aan de Born This Way Foundation van de zangeres. Naast de veiling heeft Versace een limited-edition "Born This Way" t-shirt en baret gelanceerd om Pride maand te vieren en tegelijkertijd geld in te zamelen voor de liefdadigheidsinstelling van de zangeres.

Tiffany & Co.

Tiffany's nieuwe "Stand for Love"-campagne zet New Yorkers uit de LGBTQI+ gemeenschap in de schijnwerpers in een korte video waarin de individuen vertellen waar zij voor staan. De rauwe en emotionele video laat zien dat het uiteindelijk gaat om liefde.

Tiffany doneert via zijn LGBTQI+ Employee Resource Group aan het in New York gevestigde Ali Forney Center en SAGE, en zal een hulpbron blijven voor deze gemeenschap. Het bedrijf zei dat zijn steun niet beperkt is tot één maand, maar doorlopend is.

Disney

Disney is misschien wel het merk met de meest verreikende boodschap, met een Pride-collectie die onder meer een Mickey Mouse-speldje met een geëmailleerde die de kleuren van de lesbische Pride bevat. In een verklaring op zijn website zei Disney: "Ter viering van Pride Month 2021 en de Pride-collectie van het bedrijf, en als onderdeel van zijn voortdurende steun aan de LGBTQI+-gemeenschappen, doneert The Walt Disney Company aan organisaties over de hele wereld die deze gemeenschappen ondersteunen."

Waarom inclusieve marketing de verkoop kan stimuleren

De waarde van de roze pond/euro/dollar zou veel verder moeten gaan dan het doel om een gemeenschap aan te boren door middel van verkoopopbrengsten. Inclusieve marketing kan een positief effect hebben op de verkoop en zeer effectief zijn voor het aantrekken van een nieuw doelpubliek. Uit cijfers van Adobe Research in 2019 bleek dat 66 procent van de Afro-Amerikanen, en 53 procent van de Latino en Hispanic Amerikanen het gevoel heeft dat hun etniciteit op een stereotype manier wordt afgebeeld in advertenties. 38 procent van de consumenten vertrouwt eerder merken die het goed doen met het tonen van diversiteit in hun reclames.

69 procent van de merken met representatieve advertenties zag een gemiddelde aandelenwinst van 44 procent in 2020, volgens het Digital Marketing Institute. Uit een onderzoek van Ipsos/Google in 2020 bleek dat 64 procent van de mensen uit de steekproefgroep actie ondernam na het zien van een campagne die zij als divers of inclusief beschouwden. Dit percentage was hoger onder specifieke groepen consumenten: Latinx (een genderneutrale term die vooral in de VS wordt gebruikt voor en door mensen met een Latijns-Amerikaanse culturele of etnische identiteit, red.) (85 procent), Afro-Amerikaans (79 procent), Aziatisch/Pacific Islanders (bewoners van de eilanden in de Stille Oceaan, red.) (79 procent), LGBTQI+ (85 procent), millennials (77 procent), en tieners (76 procent) .

De eerste Pride was een rel

Terug naar Pride, laten we niet vergeten dat de eerste Gay Pride geen parade was, maar een rel. De leden van de internationale LGBTQI+-gemeenschap gaan vandaag de dag de straat op om de Stonewall Rellen (deze vonden plaats in de Stone Wall Inn pub in de New-Yorkse wijk Greenwich, vandaar de naam, red.) te herdenken die in 1969 de koers van de homorechtenbeweging veranderden.

