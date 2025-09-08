Deze modebedrijven hebben een categorieprijs gewonnen bij Retailer of the Year’ verkiezing

Diverse modebedrijven zijn (weer) in de prijzen gevallen tijdens de Retailer of the Year-uitreiking van ABN Amro. De categorieprijzen zijn nu uitgereikt en elke winnaar maakt hierdoor kans op de algemene hoofdprijs die later dit jaar wordt overhandigd.

Er worden elk jaar prijzen uitgereikt voor de beste fysieke winkels en de beste webshops.

Bij de beste fysieke winkels ontvingen Zeeman, Norah, Van Dal Mannenmode, Lucardi, Livera, Bever, Schuurman Schoenen en Daka een prijs. Zij hebben allen nu de titel ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland 2025-2026’ in hun eigen categorie.

De titel ‘ABN AMRO Webshop Awards the Netherlands 2025-2026’ hebben C&A, Norah, Van Dal Mannenmode, Lucardi, Hunkemöller, Bever en Schuurman Schoenen gekregen.

Naast de categorieprijzen werd ook al de Newcomer Retail Award uitgereikt. Deze is gegaan naar No Waste Army. Deze award is speciaal voor winkelconcepten die nog geen drie jaar actief zijn op de Nederlandse markt. De finalisten worden geselecteerd op innovatie, schaalbaarheid en originaliteit.

Op donderdag 6 november zal bekend worden gemaakt wie algehele vakprijzen hebben gewonnen. Ook worden dan prijzen uitgereikt voor het beste winkelteam, het beste managementteam en de beste duurzame retailer.