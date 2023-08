Deze modegenomineerden maken kans op de Retailer of the Year 2023-2024 award

ABN Amro maakt vandaag de genomineerden voor de ABN Amro Retailer of the Year 2023-2024 awards bekend. FashionUnited zet de modegenomineerden op een rij.

Jaarlijks worden de prijzen voor ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland en ABN Amro Webshop Award the Netherlands uitgereikt. Binnen deze categorieën voor online en offline winkels, zijn er ook nog onderverdelingen binnen de segmenten.

Zo zijn Hema, WE Fashion en Zeeman genomineerd in de categorie Baby & Kind voor de Beste Winkelketen van Nederland. WE Fashion is een nieuwkomer in het rijtje. Wat betreft de categorie Damesmode maken C&A, Hema, Jeans Centre, MS Mode en WE Fashion kans op een award. Jeans Centre is tevens een nieuwe genomineerde. In het Herenmode-rijtje zijn C&A, Jeans Centre, OFM., Primark en WE Fashion de genomineerden. In de categorie Mode accessoires zijn het Lucardi, My Jewellery, Primark en Van Haren die genomineerd zijn, en voor Ondermode zijn dat C&A, Hunkemöller en Zeeman. Omoda, Scapino, Schuurman Schoenen en Van Haren maken kans op een award in de categorie voor Schoenen.

Wat betreft webshops zijn er opnieuws eerdere genomineerden te herkennen, maar heeft deze groep ook een aantal nieuwe gezichten. Zo speelt Zeeman al langer mee in de categorie Baby & kids, maar is WE Fashion hier een nieuwkomer. Wat betreft Damesmode is deze categorie voorzien van enkel nieuwe genomineerden: Jeans Centre en WE Fashion. De Herenmode-categorie bestaat uit Jeans Centre, OFM. en WE Fashion en voor Mode accessoires zijn dat About You, Bonprix, Lucardi, Van Haren en Zalando. Bonprix, C&A, Hunkemöller en Zeeman zijn genomineerd in de categorie Ondermode en Omoda, Scapino, Schuurman Schoenen, Van Haren en Zalando maken het rijtje af in de Schoenen-categorie.

De prijzen worden uitgereikt op 21 september.