Deze sneakers gaan 2020 domineren

Londen - 2019 was een groots jaar voor sneakers, volgens onderzoeksbureau Statista. Er werden in totaal een miljard paar sneakers verkocht en de wereldwijde tweedehands sneakermarkt draaide een totale omzet van zo’n 6 miljard dollar (omgerekend 5,4 miljard euro). Het Amerikaanse sneakerplatform StockX deelt de winnaars van afgelopen jaar, evenals de sneakers die we veelvuldig gaan terugzien in 2020 - inclusief de samenwerking tussen Dior x Air Jordan waar velen reikhalzend naar uitkijken.

2019 was het jaar van ‘sneakerheads’, aldus StockX. In 2018 won Virgil Abloh het van Kanye West; in 2019 schoot rapper Travis Scott hen allebei voorbij met zijn Jordan 1 High, de sneaker met het grootste marktaandeel.

Nike en Adidas domineren nog steeds het middensegment, maar andere merken zoals New Balance en Fila stegen in hun StockX marktaandeel met meer dan tweehonderd procent in 2019. Streetwearmerken zoals Cactus Plant Flea Market, Off-White en FTP oefenden ook grote aantrekkingskracht uit op de massa. Tegelijkertijd daalde de verkopen van Supreme.

Andere hoogtepunten van het jaar waren onder meer de New Balance x Bodega ‘No Bad Days’, die in de StockX Top 100 sneakers van 2019 kwam te staan. Ook beleefde de populariteit en de verkoopwaarde van exclusieve vrouwensneakers een “indrukwekkende groei”; steeds meer merken deden dit jaar extra moeite voor deze achtergebleven doelgroep.

Naar verwachting wordt 2020 geregeerd door een aantal grote releases, evenals de komst van kleinere merken die de mainstream gaan bereiken, volgens StockX. De meest geanticipeerde release is de samenwerking tussen Air Jordan en Dior die Kim Jones, creatief directeur van Dior Men, onthulde tijdens Art Basel Miami. Kleinere merken als New Balance en Cactus Plant Flea Market zullen blijven groeien.

Dior x Air Jordan

Over de Dior x Air Jordan sneakers, die in april in de winkels zullen verschijnen, doet het gerucht nu al de ronde dat het de duurste Air Jordans ooit zullen zijn. De eerste biedingen op StockX staan op 19.000 pond (omgerekend 22.300 euro).

Het ontwerp van de samenwerking heeft het silhouet van de Nike Air Jordan 1 met details in Dior Gray. De iconische swoosh is ingevuld met Diors bekende jacquardpatroon. Hetzelfde motief is, op halve grootte, in de binnenzolen gelaserd.

Kim Jones zegt over de samenwerking: “Ik houd ervan om verschillende werelden en ideeën te combineren - Jordan Brand en Maison Dior representeren allebei het beste van het beste binnen hun vakgebied.”

"Het voelt als opwindend en vernieuwend om deze twee samen te brengen in een samenwerking.”

Martin Lotti, directeur ontwerp van Jordan, voegt toe: "Ons partnerschap met Maison Dior biedt een nieuwe visie op de stijl van basketbal en brengt high-end streetwear samen met luxemode. Het is een eerbetoon aan de rijke beeldtraditie van beide merken, geïnspireerd door ons beider erfgoed.”

Travis Scott

Op basis van zijn populariteit op de secondary sneaker market in 2019 zullen de sneakers van Travis Scott naar alle waarschijnlijkheid bestsellers worden. Zijn nieuwe uitvoeringen van Nike en Jordan Brand sneakers worden dit jaar in de winkels verwacht.

In 2019 bracht hij de populaire Jordan I High OG uit, bruin met witte accenten, een omgekeerde Nike Swoosh, een verborgen zakje in de hiel en subtiel ‘Cactus Jack’-merkje, tegelijkertijd met zijn eerste kledingcollectie voor Jordan Brand. Die collectie bevatte herinterpretaties van bekende iconen als een fleece capuchontrui, fleece shorts, een joggingpak en T-shirts met Cactus Jack-kleuren en figuren.

Een specifiek model dat in 2020 een hype belooft is een uitvoering van Nike SB Dunk Lows die in een recente video van Scott voor zijn collectief Jackboys verschenen. Het gerucht gaat dat deze in februari worden gelanceerd. Een ander model is de Air Max 270 React, compleet met Cactus Jack-merk.

New Balance

StockX voorspelt dat New Balance komend jaar verder zal groeien op het gebied van relevantie en marktaandeel. Het merk heeft nu een “bizarre rij voorlopers”, onder wie Kawhi Leonard, Coco Gauff en Jaden Smith. 2020 wordt waarschijnlijk een “groot jaar voor het merk”.

De Bodega 997S No Bad Days samenwerking in 2019 was een van de grote winnaars afgelopen jaar. Bij elk paar sneakers, versierd met kleurrijke logo’s, werden verwisselbare veters geleverd. Het bedrijf eindigde het jaar met een nieuwe ‘Money Stacks’ kleuruitvoering van basketbalster Kawhi Leonards populaire OMN1S-sneaker.

Voor 2020 verwacht het merk uit Boston verdere samenwerkingen evenals nieuwe manieren om oude klassiekers nieuw leven in te blazen. De eerste daarvan wordt de New Balance 992, een van de populairste sneakers van het merk. Het retro model wordt later deze maand in nieuwe en bekende kleurstellingen uitgebracht, waaronder beige en grijs, maar ook combinaties van marineblauw, zeegroen en roze.

Daarnaast wordt verwacht dat New Balance tennistalent Coco Gauff in de spotlight zal zetten, om op die manier door te bouwen op haar Wimbledon-successen van 2019 en tevens in te spelen op de groeiende vraag naar vrouwensneakers.

Yeezy viert vijfde verjaardag

2020 is een mijlpaal voor Yeezy, het merk van Kanye West. Dit jaar viert het de vijfde verjaardag van zijn eerste sneaker sinds het merk in zee ging met Adidas. Yeezy is one to watch dit jaar, met het vooruitzicht op nieuwe modellen en kleuruitvoeringen.

Sommige stijlen zijn al aangekondigd, waaronder nieuwe, neutrale kleuren voor de Yeezy Boost 350, met zijn gebreide leest, stiksels over het midden en karakteristieke zolen; een avant-gardistische, klompachtige Yeezy Foam Runner met kleine gaatjes in de leest, die in de lente gelanceerd zal worden; en een nieuwe telg van de Yeezy 700-familie, de Yeezy Boost 700 MNVN met een elektrisch gele leest, zwarte zool en de cijfers ‘700’ aan beide kanten.

Virgil Abloh zet partnerschap met Nike/Jordan Brand voort

Om de dertigste verjaardag van de Air Jordan 5 te vieren breidt Virgil Abloh zijn samenwerking met Nike/Jordan Brand in 2020 uit met een splinternieuwe Off-White x Air Jordan 5 kleuruitvoering, geïnspireerd door de OG ‘Metallic’ Air Jordan 5.

Deze worden naar verwachting gelanceerd tijdens het All-Star Weekend in februari. De sneakers hebben de karakteristieke Off-White schoenveters, waarop ‘Shoelaces’ staat gedrukt, fluorescerende tongen met een rood ‘jumpman’ logo en een doorzichtige buitenzool. Het ontwerp komt naar verwachting met drie verschillende kleuren veters - wit, rood en zwart - en met de typische tie-wrap in zwart.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman.

Beeld: via StockX en Nike/Dior