Deze trends gaan niet mee naar 2025

2024 kende talloze kledingstukken en trend die de populariteit wisten vast te houden. Toch gaan ze niet allemaal mee het nieuwe jaar in. Daarom een lijst van 8 trends die tanende zijn.

Neonkleuren

Fluorkleuren verliezen in 2025 aan aantrekkingskracht. Het komende jaar zal de voorkeur uitgaan naar een garderobe met neutrale tinten, zoals Mocha Mousse, de kleur van het jaar 2025 aangekondigd door Pantone.

De cargobroek

De wijde vorm en de praktische zakken van de cargobroek zullen in 2025 geen hit meer zijn in de damesmode. De trend werd omarmd in 2023 en ging gepaard met de Y2K-trend.

Y2K

Na een aantal jaren van intense comeback raakt de Y2K-esthetiek uitgeput. De vlinder crop top, de iriserende reflecties, de low-rise jeans zijn allemaal verwijzingen naar de stijl van Paris Hilton die we in 2025 achter ons moeten laten.

Roze

Geassocieerd met Barbiecore en de film van Greta Gerwig, heeft Barbie-roze meerdere seizoenen standgehouden, maar zal in 2025 definitief tot het verleden behoren.

Coquette

De TikTok-esthetiek genaamd Coquette wordt gekenmerkt door minirokken, strikken, pofmouwen en delicate Engelse borduursels. Al deze details zullen in 2025 niet meer in de mode zijn.

De parachutebroek

Deze wijde broek gemaakt van een ruisend materiaal was trendy in de zomer van 2024. Hij verdwijnt langzaam uit de mode in 2025.

Het trainingspak

De ultieme comfortabele look die de boventoon voerde tijdens en na de covid-periode wordt geleidelijk aan verlaten. In 2025 zal er een voorkeur zijn voor meer verfijnde loungewear, die stukken uit de avond- of kantoorkleding combineert met comfortabele kleding.

De lange spijkerrok

Hij werd in de zomer van 2024 bij veel beroemdheden gezien, maar volgend jaar raakt de lange spijkerrok uit de gratie ten gunste van een chiquer model: de kokerrok.