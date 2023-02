Deze vier digi-trends gaan het retaillandschap bepalen volgens ERP-expert TCOG

Retail zit nog altijd in de digital lift. Het tempo van de ontwikkelingen ligt hoog en dat maakt het lastig om te doorzien welke ontwikkelingen er écht toe doen. Eric van der Craats en Laurens Van Hemeldonck, salesmanagers bij TCOG Nederland en België, leggen uit aan FashionUnited welke digitale trends retailers in de gaten moeten houden en waarom de rol van een sterk software fundament onmisbaar is in het verhaal.

Strategisch omgaan met uw Marketplaces

Wij zien dat marketplaces een steeds grotere rol spelen en wij krijgen er als ERP leverancier veel vragen over. Een ding staat vast: als u begint zonder strategie, bent u waarschijnlijk niet succesvol en dan gaat het u vooral veel geld kosten. We hebben klanten die hier echt in uitblinken, zij staan dan bijvoorbeeld bovenaan bij een Zalando, maar het blijft een vak apart.

Om succesvol te zijn, moet u het algoritme kennen en zorgen voor aansluiting van uw data met zo'n marketplace. Dat begint bij uw ERP systeem, het hart van uw bedrijf. Daarin staan alle voorraden, artikelen en prijzen centraal vastgelegd - informatie die een marketplace zoals bol.com of Zalando nodig heeft om uw artikelen te verkopen.

U moet zorgen dat u die data realtime kunt verstrekken via een koppeling met het ERP systeem, uw single source of truth, en dat deze data op alle kanalen beschikbaar is. Zonder die gegevens kunt u niet succesvol verkopen op een Shopify, Magento of Shopware. Als uw actuele voorraad bijvoorbeeld niet goed over alle kanalen verspreid is, waardoor u heel veel nee-verkoop hebt, zakt u bij bol.com naar beneden.

Data(interpretatie) nog steeds goud waard

Het marketplace verhaal is ook gecombineerd met data-analyse. Data is misschien wel hét belangrijkste bezit van een bedrijf op dit moment. U moet weten: waarom koopt de klant bij ons? Via welke kanaal komt deze binnen? U kunt de relatie met die klant echt versterken door die data te gebruiken. Dit wordt al jaren geroepen, maar er valt nog veel te winnen als het gaat om de datacompetentie bij bedrijven.

Aan de tools en de technologie ligt het niet, want die zijn al lang voorhanden. Bij TCOG helpen we onze klanten om die data in te zetten om inzicht te krijgen in bepaalde processen en continu te blijven verbeteren. U kunt dan terug gaan kijken naar wat er is verkocht, maar u kunt ook veel meer vooruit gaan kijken op basis van die historische gegevens om te voorspellen hoe bijvoorbeeld de verkoopresultaten, pre-orders of trends eruit gaan zien.

De slag van reactief terugkijken in de data (wat is er gebeurd?) naar voorspellende analyses (wat gaat er gebeuren?) moeten veel fashionbedrijven nog maken. We zien dat er nog heel veel op basis van onderbuikgevoel wordt gehandeld, maar als u zo bijvoorbeeld uw prijspunt gaat bepalen, kunt u er nog wel eens heel erg naast zitten.

Traceer uw duurzaamheid, met data

Heel belangrijk voor bedrijven wordt duurzaamheid. Mode is een van de meest vervuilende industrieën, dus bedrijven moeten gaan nadenken hoe ze die footprint zo klein mogelijk kunnen maken. Dat betekent dat de traceerbaarheid van items inzichtelijk moeten worden gemaakt: waar komt een artikel vandaan, is het inderdaad volgens de juiste methodiek geproduceerd?

Technologie is in staat om dat te laten zien, dat u wanneer u een artikel koopt een QR-code kunt scannen die u vertelt welke weg het heeft afgelegd, waar het product is geproduceerd en of die fabrieken wel over certificaten beschikken als het gaat om duurzaam gebruik van grondstoffen, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Zo weten kopers dat er inderdaad netjes gehandeld is volgens alle richtlijnen. Dat is geen rocket science meer, maar de stap moet vaak nog wel gemaakt worden en dat begint bij een goede IT-infrastructuur.

Het fundament is uw ERP. Bij ons ligt de basisinformatie van artikelen vast in Microsoft Dynamics 365 Business Central, een krachtige bedrijfsmanagement oplossing. Vervolgens maken steeds meer klanten gebruik van diensten zoals tex.tracer om langs de hele supply chain aan te tonen waar een artikel vandaan komt. Voor het PLM-stuk werken we met Delogue, daarin kunt u specificaties van leveranciers vastleggen zoals hun certificaten. Al die supplier data kunt u integreren in Business Central.

Digitaal blijven bewegen

De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Als u niet meebeweegt, overleeft u het als bedrijf niet. Een van de belangrijke ontwikkelingen op dit moment is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Een recent voorbeeld is de opkomst van Chatbot ChatGPT die elke vraag realtime beantwoord. U kunt de bot elke vraag stellen die u maar wil.

Straks kunt u mogelijk ook tegen uw ERP systeem gaan praten: geef mij maar een analyse van die klant, wat heeft die verkocht versus het jaar ervoor, en hoe kan ik mijn e-commerce kanaal optimaliseren? Kunstmatige intelligentie gaat een steeds grotere rol spelen en over drie tot vijf jaar wordt het een gemeengoed. Daarom moet u nu investeren in Digital. TCOG staat aan de vooravond van de revolutie.