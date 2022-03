DFWNY Metaverse modeshows geannuleerd wegens technische problemen

Digital Fashion Week New York moest een evenement worden waarbij enkele van de meest innovatieve en grensverleggende digitale ontwerpers en creatievelingen hun creaties in de metaverse showden. De Metaverse Fashion Show werd eerder al uitgesteld tot 24 februari. Uiteindelijk moest de organisatie het evenement definitief annuleren door verdere technische moeilijkheden.

Om het met de woorden van de organisatoren te zeggen: "Wij hebben de Metaverse Fashion Show moeten annuleren. [...] Het was een ambitieus project, maar er waren voortdurend technische problemen en men is niet live kunnen gaan. Alle betrokkenen hebben hard gewerkt om jullie deze ervaring te bezorgen en wij zijn even teleurgesteld als jullie."

Zowel de organisatoren van het evenement als de ontwerpers zelf zijn voorlopers in hun vakgebied. Een vakgebied dat een van de meest fascinerende nieuwe takken van de mode-industrie toegankelijk maakt voor een groter publiek: de verkenning van verschuivende realiteiten, althans dat was het oorspronkelijke idee.

Digitale mode en de metaverse staan beide nog in de kinderschoenen en symboliseren de overgang naar een geheel nieuw concept in de mode, maar ook wat betreft onze consumptie van en interactie met digitale en online inhoud. Vooral de metaverse wordt bejubeld als de volgende grote stap. Sommigen schatten zelfs dat de impact ervan vergelijkbaar zou kunnen zijn met het begin van het internet, waarbij de manier waarop mensen met elkaar omgaan en de wereld waarnemen, fundamenteel verandert.

Het is waar dat de laatste jaren op dit gebied grote vooruitgang is geboekt, maar de realiteit is dat we helaas nog niet op een punt zijn waar deze technologie op een goedkope manier en op grote schaal kan worden uitgerold.

Steeds meer grote modehuizen doen hun intrede in de metaverse tegen aanzienlijke investeringen en verwezenlijken indrukwekkende projecten. Dit was precies het probleem waar DFWNY tegenaan liep. Het lanceren van een modepresentatie in de metaverse op de beoogde schaal vereist een aanzienlijke hoeveelheid hardware en rekenkracht, en beide zaken vergen helaas nog steeds grote investeringen.

Het evenement zou worden gehouden op het platform Queendom.io, een gedecentraliseerd platform dat zich niet alleen richt op de technische kant, maar zijn sociale verantwoordelijkheid heeft omarmd en het tot zijn missie heeft gemaakt om een veilige en rechtvaardige omgeving te creëren.

Queendom.io is zelf ook een klein bedrijf en zijn GPU-servers waren simpelweg niet in staat om de hyperrealistische multiplayer metaverse met verschillende zeer complexe digitale kledingstukken te verwerken en een interactieve ervaring voor iedereen te bieden. Vooralsnog.

