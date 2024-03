DIDI: Een nieuwe richting in B2B met vertrouwde kwaliteit en vernieuwing

Het iconische modemerk DIDI, een vaste waarde sinds 1984 in het Nederlandse retail landschap, slaat een nieuwe weg in door haar focus te verleggen naar de B2B-markt. In een exclusief gesprek met FashionUnited licht Manon Pessel, algemeen directeur van DIDI, de nuances van deze strategische pivot toe en hoe het merk van plan is haar rijke erfgoed te behouden terwijl het nieuwe groeimogelijkheden nastreeft.

Synergieën creëren tussen offline en online

DIDI's strategie omvat een gelaagde aanpak,waarbij het merk zich niet alleen richt op het huidige online aanbod, maar ook op het aanbieden van een fysieke winkelervaring in samenwerking met retailers. Manon benadrukt hoe de unieke waarde van de fysieke winkelervaring niet alleen onmisbaar is voor klanten, maar ook cruciaal voor het succes en de groei van Didi´s retailpartners. "Door een zorgvuldig gekozen assortiment in onze winkels aan te bieden, in combinatie met een uitgebreid online aanbod, verhogen we niet alleen de klanttevredenheid maar versterken we tevens de positie en omzet van onze retail partners door een unieke winkelbeleving te creëren."

De juiste partnerschappen met gedeelde waarden

Bij het selecteren van retail partners kiest DIDI voor een gerichte benadering, waarbij het middensegment en hogere segment centraal staan. De samenwerking met de agent Philips Fortuin die een match verzorgt tussen klantenbestand en visie, is cruciaal voor deze nieuwe richting. "De selectie is gebaseerd op een gedeelde ambitie om unieke prints, kwaliteiten en pasvormen te leveren die ons merk onderscheiden in de markt", benadrukt Pessel.

Een integraal onderdeel van DIDI's B2B-strategie is de ondersteuning van retail partners. Hoewel specifieke trainingen nog in ontwikkeling zijn, biedt DIDI een scala aan marketingondersteuning, waaronder fotoshoots en PR-activiteiten, om de zichtbaarheid en verkoop te stimuleren. Het merk zet zwaar in op sociale media, met een focus op platforms zoals Facebook en Instagram, om de verbinding met de doelgroep te behouden en te versterken.

Credits: DIDI

Pessel benadrukt de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met deze transitie. "De herintroductie van DIDI in de B2B-sector is onze grootste uitdaging, maar tegelijkertijd zien we een enorm potentieel voor merkgroei en het aanspreken van nieuwe klantsegmenten."

Nieuwe collecties met de originele DIDI-flair

De collectie blijft trouw aan DIDI´s erfgoed, met kenmerkende prints en kwaliteiten, maar omarmt ook vernieuwing. "Het is essentieel dat we ons bekende handschrift behouden terwijl we innoveren om aantrekkelijk te blijven voor zowel onze bestaande als nieuwe klanten", aldus Pessel.

Credits: DIDI

DIDI's ambities zijn duidelijk: groei en ontwikkeling binnen de B2B-sector realiseren, terwijl het merk landelijke dekking zoekt bij retail partners. Met een gefocuste strategie en een sterke merkidentiteit is DIDI klaar om deze nieuwe fase met vertrouwen en innovatie te omarmen.