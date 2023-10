Didi's nieuwe richting: een interview met algemeen directeur Manon Pessel

Na hun succesvolle herlancering als een 'online only' merk en twee jaar aanwezigheid op het digitale podium, kondigde het Nederlandse modemerk Didi recentelijk hun plannen aan om te starten met wholesale. Gezien de positieve reacties op hun vernieuwde online aanbod, onder leiding van algemeen directeur Manon Pessel, is deze overgang naar groothandel een logische stap om de geliefde stijl en kwaliteit van Didi weer zichtbaar te maken in de winkelstraat.

Tijdens een recent gesprek met Manon Pessel gingen we dieper in op wat deze nieuwe richting betekent voor Didi, hun nieuwste collectie en hoe ze zich blijven onderscheiden in een steeds veranderende modewereld.

Credits: Didi

Wat inspireerde Didi's nieuwste collectie?

De huidige collectie die online staat, ademt de warme kleuren van de herfst uit, vertaald in hedendaagse stijlen. "We hebben eigen prints, handgemaakt door een designer die eerder voor Didi heeft gewerkt," legt Manon uit. Deze handgeschilderde prints worden weerspiegeld in de gehele collectie.

Voor welke vrouw is deze collectie bedoeld?

Het merk blijft trouw aan zijn roots door zich te richten op vrouwen tussen de 35 en 55, maar er is een duidelijke wens om ook een jongere doelgroep te bereiken. Manon benadrukt: "Iemand van 35 moet ook iets leuks kunnen vinden in onze collectie." Didi's collectie varieert van maat 34 tot 48, met het doel om elke vrouw mooi te maken.

Hoe onderscheidt Didi zich van andere merken?

Uniciteit zit in Didi's DNA. Hun handgemaakte prints, beginnend vanaf de eerste potloodtekening, maken elk stuk persoonlijk. Daarnaast staat Didi bekend om zijn uitstekende pasvorm die een breed scala aan lichaamstypes flatteert.

Key pieces voor retailers?

Terwijl de huidige focus ligt op de wintercollectie, is het merk ook druk bezig met de voorbereiding voor de zomercollectie, die in maart en april in de winkels zal liggen. Deze zal opnieuw pronken met handgemaakte prints, zowel floraal als grafisch.

Didi's richting naar wholesale

"We maken een belangrijke stap richting wholesale," vertelt Manon. Er is duidelijk een verlangen om Didi weer fysiek in winkels te krijgen, gezien het grote en trouwe klantenbestand dat het merk in het verleden had. Deze stap zal echter worden gezet in samenwerking met agenten en niet met eigen winkels.

Lees meer in: Didi gaat wholesale en zoekt mooie matches met winkeliers en agenten

Advies voor retailers?

Manon raadt retailers aan om een samenhangend verhaal te vertellen met de collectie en kleur te benadrukken. "Didi is een merk dat kleur verkoopt," zegt ze. De nadruk moet vooral liggen op jurken, een sterk punt van Didi. Daarnaast zijn de geliefde basics weer goed vertegenwoordigd.

Wat hoop je dat klanten ervaren wanneer ze Didi dragen?

"Ik hoop dat klanten het gevoel krijgen dat Didi er weer is," zegt Manon met passie. Ze hoopt dat klanten, aangetrokken door wat ze in de winkels zien, de stap zetten om de collectie ook online te verkennen.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Didi en het is duidelijk dat het merk vastbesloten is om zijn unieke identiteit te behouden terwijl het zich aanpast aan de veranderende tijden in de modewereld.