Dierenprints, hoge hakken en felle, lichte kleuren domineren de schoenentrends in zomer van 2025

De zomeruitverkoop is in volle gang en consumenten in het hele land profiteren volop van de aanbiedingen nu de bestedingsruimte afneemt. Maar welke items komen het meest waarschijnlijk van de verlanglijst in de winkelwagen terecht? Wat zijn enkele van de belangrijkste trends en essentiële kledingstukken die deze zomer gewild zijn?

Lectra, een software- en oplossingenleverancier voor de mode-, auto- en meubelindustrie, bestudeerde realtime data van zijn AI-gestuurde oplossing Retviews en creëerde een trendrapport met enkele van de meest populaire items om merken en retailers te helpen deze vragen te beantwoorden.

“In een industrie die zo snel evolueert als de mode, is het cruciaal voor modemerken om potentiële scenario's te verkennen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen om relevant te blijven, aan de vraag van de consument te voldoen en hun bedrijfsactiviteiten op te schalen”, aldus Antonella Capelli, President EMEA van Lectra, in een verklaring. Hier delen we drie van de belangrijkste trends uit Lectra's Retviews.

SS26 collectie voor Marvelis Credits: Marvelis

1. Preppy & Edgy looks domineren zomercapsulegarderobe

Gedreven door terugkerende trends uit 2010 en de toenemende populariteit van racketsporten zoals padel, pickleball en tennis, maken poloshirts een sterke comeback deze zomer, met een toename in vraag van 28 procent in 2025 ten opzichte van 2024*. Volgens gegevens van Lectra ervaren merken met een klassieke preppy stijl, zoals Aimé Leon Dore, Kith en Ralph Lauren, een sterke groei, vooral in de herenmode. De preppy revival heeft ook rugbyshirts en poloshirts met lange mouwen in collegiale stijl voor dames teruggebracht, die steeds populairder worden tijdens lente-uitjes en koelere zomeravonden.

Mob Wife esthetiek Credits: main image/Launchmetrics Spotlight

Tegelijkertijd is er meer interesse in gedurfdere, meer rebelse looks, met trends als ‘mob wife’ en ‘indie sleaze’ die deze lente en zomer centraal staan. Animal prints illustreren deze edgy richting, met een verkoopstijging van 33 procent in 2025 ten opzichte van het voorgaande jaar. De Adidas x Wales Bonner luipaard sneakers weerspiegelen deze trend perfect, met een wereldwijde doorverkooppremie van 196 procent en een plaatsing tussen de snelst verkopende ontwerpen van de afgelopen jaren. Naast de klassieke luipaard-, zebra- en tijgerprints, komen ook stukken met koeienprint naar voren als een andere populaire patroonkeuze deze zomer.

Slanke, elegante schoenen maken een comeback voor zomer 2025 Credits: null

2. De terugkeer van slanke, minimalistische en elegante schoenen, oftewel ballerina's, loafers & kitten heels

De terugkeer van de preppy look heeft ook zijn weg gevonden naar schoenen. Stijlen zoals ballerina's, loafers en kitten heels maken de afgelopen twee jaar stilletjes een comeback, met een verdrievoudiging van de huidige verkoopvolumes ten opzichte van 2023, volgens gegevens van Retviews. Klassieke stijlen zoals Mary Janes en ballerina's met strik bevestigen hun status als garderobe-essential voor deze zomer en zijn de sterren van collecties van high-end labels zoals Miu Miu, Simone Rocha en Sandy Liang. Met name de ontwerpen van Alaïa hebben geholpen om mesh ballerina's mainstream te maken, met Retviews-gegevens die een groei van 13 procent in de Europese verkoop en 16 procent in de Amerikaanse verkoop op jaarbasis laten zien.

Miu Miu's kitten heels Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De gegevens laten ook zien dat de schoenenmarkt verschuift van sneakers naar meer geklede opties zoals loafers en hoge hakken. Kitten heels maken ook een sterke comeback, aangewakkerd door nostalgie naar de mode van de jaren 90 en 2000 en een groeiende tweedehandsmarkt, met een stijging van 127 procent ten opzichte van vorig jaar in Europese collecties.

3. Botertjegeel, roze en bordeauxrood zijn de belangrijkste zomerkleuren

Botertjegeel is een belangrijke kleurtrend deze zomer en verschijnt overal, van spraakmakende evenementen tot modest catwalks en nu ook in de reguliere detailhandel. In lijn met het typische seizoenspatroon, waarbij merken en retailers helderdere tinten omarmen naarmate het warmer wordt, bevestigen Retviews-gegevens de verschuiving naar zachtere kleuren. De interesse in de kleur snoeproze is met 32 procent gestegen en geel met 18 procent ten opzichte van 2024, terwijl ook neutrale tinten terrein winnen.

Botertjegele zomerjurk Credits: MEXX

Ondertussen verliezen donkere kleuren deze zomer terrein, met grijs dat met 546 procent daalt en zwart met 267 procent. Interessant is dat bordeauxrood een kleur is die de seizoensnormen tart door te verschijnen in zomercollecties, ondanks de traditionele herfstassociatie, met een opmerkelijke jaar-op-jaar stijging van 140 procent.

“In deze context geloven wij bij Lectra dat technologie een krachtige bondgenoot is voor merken die, door middel van realtime AI-gebaseerde inzichten van Retviews, een sterk concurrentievoordeel kunnen behalen”, voegt Capelli toe. “Met deze tools kunnen ze marktverschuivingen en trends identificeren om slimmere zakelijke beslissingen te nemen en hun positionering te versterken.”

*Let op: alle percentages vergelijken 1 januari tot 1 mei 2025 met dezelfde periode in 2024.