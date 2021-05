Diesel focust verder op verduurzaming met ‘Diesel Library’

Diesel kondigt een nieuwe duurzaamheidsinspanning aan: For Responsible Living: Diesel Library, zo luidt het persbericht van het modemerk. De collectie is genderneutraal en wordt voor het lente- en zomerseizoen 2022 gelanceerd met een nieuwe strategie voor de denim-categorie.

De ‘bibliotheek’ wordt in de toekomst aangevuld met duurzame denim-artikelen zoals broeken, jassen, tops en rokken, zo is te lezen. Het is de bedoeling dat de kledij zijn voorzien van een duurzame basis, waarbij 50 procent van de denim-collectie tijdloos is. Glenn Martens, creatief directeur bij Diesel, streeft ernaar om de basis van elke categorie op te frissen. Martens koos ervoor met denim te beginnen, omdat dit de meest veelzijdige stof is, zo staat in het persbericht.

De items die zullen vallen onder de Diesel Library, hebben de volgende aandachtspunten: de stoffen zijn gemaakt van materialen met een lage impact, zoals biologische en gerecyclede vezels. De behandelingen worden uitgevoerd door innovatieve technieken die het gebruik van water en chemicaliën vermindert. En, bij de afwerking zijn de lederen chroomvrij gelooid, zijn de labels aan de binnenkant gemaakt van gerecyclede materialen en zijn de hangtags gemaakt van FSC-gecertificeerde materialen.

Ieder kledingstuk zou voorzien zijn van een digitaal paspoort, middels een QR-code op het hangtag. Hiermee krijgen klanten toegang tot een website waar meer informatie wordt gegeven over het item en de verantwoorde kenmerken, zo is te lezen.

Er zal een sneak-peak van de collectie te zien zijn tijdens de première van Glenn Martens in juni 2021. De collectie zal verkrijgbaar zijn in geselecteerde Diesel-winkels wereldwijd en op de website vanaf november 2021.