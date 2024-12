‘Digital Fashion Technology' bereidt studenten voor op de digitalisering van de mode-industrie

In september 2025 gaat ‘Digital Fashion Technology’ van start: een eenjarige voltijds leerroute van de master Digital Design waarin studenten leren onderzoeken hoe zij digitale technologieën kunnen implementeren en wat de effecten daarvan zijn op de gehele modeketen en het bredere sociaal-maatschappelijke speelveld. José Teunissen, opleidingsmanager bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en Lisette Vonk, docent-onderzoeker en coördinator van het Virtual Reality Lab zijn nauw bij de ontwikkeling van de leerroute betrokken. “We willen studenten opleiden die met beide benen stevig in de mode-industrie staan, en bovendien kennis en vaardigheden bezitten om digitale technologie kritisch in te zetten voor het vernieuwen en veranderen van de mode-industrie.”

Interdisciplinair

‘Digital Fashion Technology’ richt zich op studenten met verschillende achtergronden - waaronder ICT, mode en design - die gaan samenwerken in een interdisciplinaire context en met verschillende expertises. José Teunissen: “Doorstromers, zoals studenten die de minor 3D Hypercraft doen of binnen onze faculteit afstuderen op een digitaal modeproject, krijgen bij ‘Digital Fashion Technology’ de mogelijkheid om zich op masterniveau te specialiseren in digitale modetechnologie. Daarnaast richten we ons ook op internationale studenten – de voertaal van de leerroute is Engels - omdat het aanbod op dit gebied ook internationaal nog niet zo groot is.”

Digitale vaardigheden

Na het leggen van een sterke technische basis, worden uitdagingen rond de thema’s ‘het lichaam’, ‘modesystemen’ en ‘modeproducten’ onderzocht binnen een ‘community of practice’. Deze aanpak helpt studenten om praktijkervaring op te doen met onder meer opkomende technologieën en het leren ontwerpen, maken, implementeren en testen van prototypes. José Teunissen: “De digitalisering van productontwikkeling en productontwerp is heel erg in opkomst in de industrie. Je ziet dat grote bedrijven, zoals PVH en Adidas, hun producten al in grote mate digitaal ontwikkelen en pas maken als ze uitontwikkeld zijn. Dat scheelt heel veel afval en werkt ook op afstand efficiënt. Dat betekent dat we in de toekomst meer fashion designers nodig hebben die deze digitale vaardigheden in de vingers hebben. Studenten gaan leren hoe zij ingewikkelde vraagstukken moeten aanpakken zodat zij straks in de industrie ook echt dingen kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar digitale workflows die nog niet op elkaar zijn afgestemd en aan het automatisch genereren en gebruiken van digitale representanten van fysieke stoffen. Wat de studenten hier gaan leren, is sterk afhankelijk van hun achtergrond, leerwensen en de ontwikkelingen binnen de digitale en mode-industrie. Studenten gaan werken aan echte vraagstukken uit de industrie en het onderzoeksveld waarvoor ze concrete digitale oplossingen gaan ontwerpen doormiddel van ‘research through design’. Er is veel zelfstandig maak-onderzoek, ook in samenwerking met onze lectoraten, en studenten leren in een markt die moet veranderen. Elke student heeft straks de benodigde vaardigheden om digitale technologieën kritisch in te zetten en daarmee de industrie te helpen, digitaliseren en hopelijk verduurzamen.”

Credits: Maja Blom

Credits: Maja Blom

Duurzaamheidsslag

“We denken vaak in duurzaamheidstermen, en dat moet ook, omdat mode een vervuilende industrie is. En we zien dat het allemaal steeds goedkoper moet. Tegelijkertijd zien we dat we steeds meer data van een consument hebben, zoals exacte maten via een bodyscan of specifieke wensen via een platform. Vroeg of laat gaan we een shift zien naar het ‘on demand’ maken in plaats van een grote bulk in de markt zetten. En dat is echt een duurzaamheidsslag. Het digitaliseren van productontwikkeling zorgt voor veel minder verspilling omdat je alles digitaal doet en pas iets gaat maken als iedereen het erover eens is: dit moet het worden. Dat haalt heel veel afval, verspilling en tijd uit het productieproces. Daar zijn we de komende tien jaar nog wel mee bezig en natuurlijk speelt ‘Digital Fashion Technology’ daar ook een rol in. De mode-industrie vindt samenwerken met het onderwijs heel belangrijk omdat veel innovatieve oplossingen komen van nieuwe generaties.”

Zoektocht

Lisette Vonk is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van ‘Digital Fashion Technology’. “Wij willen studenten opleiden die met beide benen stevig in de mode-industrie staan, en bovendien solide digitale vaardigheden bezitten waardoor ze een spin in het web kunnen zijn tijdens de innovatie van de mode-industrie door digitalisering. We hebben kritische denkers nodig die niet alleen de industrie kunnen aanjagen, maar die het daarnaast ook heel erg leuk vinden om te kijken naar wat er allemaal kan met die technologieën. Als je op een andere manier gaat ontwerpen, wat is dan het effect op de productie? En op manufacturing? En wat is het effect op de consument en op de wereld? Er zit dus ook een zeer belangrijke onderzoekslaag in het curriculum. We gaan een ‘community of practice’ opzetten met de industrie, onze lectoraten, studenten en docenten, en misschien ook onderzoeksgroepen vanuit andere faculteiten, hogescholen of universiteiten, waarin we echt met elkaar op die zoektocht gaan.”

Interessante mix

“Het lijkt misschien of de leerroute is bedoeld voor ‘de student die alles kan’, maar we hebben het juist zo opgezet dat studenten met verschillende achtergronden mee kunnen doen”, vertelt Lisette Vonk. “Dat maakt het ook zo interessant. Stel je bent een student Fashion Design, en je wil graag samenwerken met een HBO-ICT-student en met een student van de Filmacademie, dan pak je met z’n drieën een project op. Studenten krijgen de mogelijkheid om kennis op te doen over de mode-industrie in combinatie met nieuwe digitale technologieën. Een unieke kenniscombinatie die nog niet veel mensen bezitten, maar waarnaar wél veel vraag is vanuit de mode-industrie. Studenten bouwen een mooi portofolio op, gaan daadwerkelijk al samenwerken met bedrijven in de mode-industrie, leggen contacten binnen het onderzoeksveld; ze bouwen aan een netwerk dat hen straks goed van pas komt.”

De toekomst is nu

“Deze studenten houden zich bezig met de toekomst van de mode, maar wel de toekomst die er nu al is. Zij werken echt mee aan de transitie van de mode-industrie. En laten we niet vergeten dat het voor studenten vooral heel erg leuk en hands-on wordt. Ze zijn aan het maken en wat ze maken dat bepalen ze voor een groot deel zelf. Zij zijn de eersten die deze leerroute gaan doen en daarin dus ook richtingbepalend als student”, aldus José Teunissen.

José Teunissen Credits: Bibi Veth