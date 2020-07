Digitale edities Parijse modeweken trekken 19,4 miljoen kijkers

De digitale edities van Paris Couture Week en Paris Fashion Week Men’s, die plaatsvonden tussen 6 en 13 juli, trokken gezamenlijk 19,4 miljoen kijkers. Dat verkondigt WWD op basis van cijfers van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode en twee mediaplatforms waarmee het samenwerkt, Youtube en ListenFirst. WWD meldt ook dat de evenementen gezamenlijk een media-impact ter waarde van ongeveer 65,1 miljoen dollar (omgerekend 55,6 miljoen euro) genereerden. Die cijfers zijn afkomstig van marketing- en analysebureau Launchmetrics.

5,6 miljoen kijkers bekeken de shows via Youtube. Nog eens 13,8 miljoen waren aanwezig via videoplatforms Weibo, Tencent Video en Bilibili. Pascal Morand, voorzitter van de Fédération de la Haute Couture, noemt de cijfers tegenover WWD ‘zeer bevredigend en bemoedigend’. Hij onderstreept dat fysieke modeweken gewoonlijk gemiddeld vijfduizend bezoekers trekken. Volgens Youtube werden tijdens de coutureweek de video’s van Dior, Chanel en Iris van Herpen het best bekeken. Tijdens de mannenmodeweek waren dat de shows van Louis Vuitton, Dior en Thom Browne.

Wel digitaal, maar toch minder in de media

Marketing- en analysebureau Launchmetrics berekende de media-impactwaarde van de beide modeweken. Die waarde calculeerde het bureau op basis van geplaatste berichten, vermeldingen en vermeldingen van personen, merken en plaatsen op social media. De coutureweek was goed voor een media-impactwaarde van 50,8 miljoen dollar (43,4 miljoen euro), een lichte daling ten opzichte van de 56,7 miljoen dollar (48,4 miljoen euro) van de fysieke coutureweek vorig jaar. De media-impactwaarde van de digitale mannenmodeweek lag op 14,3 miljoen dollar (12,2 miljoen euro), tegenover 35,7 miljoen dollar (30,5 miljoen euro) in juni 2019.

De digitale shows zorgden dus voor een minder grote media-impact. Morand wijt dat aan het feit dat tijdens fysieke evenementen vooral influencers veel content creëren en delen, wat tijdens digitale shows aanzienlijk minder gebeurt. “Online evenementen zijn dan ook geen vervanging voor fysieke evenementen,” aldus Morand tegenover WWD. Hij ziet de digitale evenementen vooral als een aanvulling op de fysieke. In september zegt hij een combinatie van beide te willen bieden.