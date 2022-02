Digitale innovatie is geen luxe, maar essentieel

Digitalisering is een trend waar wij de afgelopen paar jaar mee geconfronteerd worden. Wij zijn nooit uit gedigitaliseerd. Voor sommige branches is deze trend makkelijk toepasbaar op alle aspecten van de industrie. Bij de modebranche lijkt dit wat lastiger. We horen links en rechts dat merken zich aan het klaarstomen zijn om de metaverse te betreden. Je zou dan kunnen stellen: “daar heb je je digitale innovatie toch!” Maar laten we eerst even een paar stappen teruggaan en de pijnpunten van de huidige industrie onder de loep nemen en daar een gepaste, digitale oplossing voor vinden. Want laten we eerlijk zijn, een leuk sneakertje op een avatar in een virtuele wereld gaat geen echte ‘real world issues’ oplossen van de branche.

De huidige situatie

Om te kunnen weten waar innovatie nodig is, is het ten eerste belangrijk om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie. Los van de alom bekende maatschappelijke trends zoals plantaardig eten, transcycling en verduurzaming in ons koopgedrag en onze logistiek is er ook een ontzettend belangrijke en opvallende verschuiving te zien bij de consument en zijn machtspositie. “De klant is koning”, een uitspraak die wij allemaal kennen en waar ik op durf te wedden wij ook er allemaal wel eens misbruik van hebben gemaakt. Als mijn pizza er niet binnen 30 minuten is dan wrijf ik al in mijn handen want ja, gratis pizza!

In de mode-industrie is dit niet anders. Hier valt meer over te lezen in de blog over een nieuw tijdperk voor de detailhandel. Terug naar de pizza uitspraak, kijk maar eens naar de ongelooflijk snelle levertijden van de voedingsindustrie. Zoals Arjan van der Heijden, Operationeel Manager bij JustBrands, ook stelt in een laatst gegeven Webinar over de toekomst van Bevoorrading voor Retailers: “Als mijn pizza er binnen 30 minuten kan zijn, dan waarom mijn colbertje en jeans niet?” Natuurlijk begrijpen wij industrie kenners dat dit een compleet nieuwe wholesale structuur vereist waar wij als branche nog niet klaar voor zijn, maar de consument begrijpt dit wellicht niet.

Daarnaast is de retail in algemene zin ook veel veranderd. Vroeger waren er alleen offline winkelmogelijkheden. Tegenwoordig ook online en via derde partijen. Dit noemen wij ook wel multichannel retail. Elk kanaal heeft daarbij zijn eigen type consument en, zoals wij kunnen teruglezen in bovengenoemde blog, bepaalt de consument de keten helemaal terug tot aan de fabrikant. Dus, is digitale innovatie op gebied van een virtuele wereld dan wat wij nodig hebben? Ik denk dat wij het dichter bij de echte wereld moeten zoeken.

Beeld: Frank Huele (VLM Fashion Logistics), Ben Vermin (Chainbalance), Sjoerd Wilmans (Chainbalance), Arjan van der Heijden (JustBrands), Marloes Koijen (Chainbalance), eigendom van het merk.

Geluiden vanuit de markt

Tijdens het webinar over de toekomst van bevoorrading voor retailers zijn er een aantal vragen gesteld waar kijkers op konden stemmen. Een van de vragen luidde: “Welke verandering in de markt heeft voor de meeste impact gezorgd voor organisaties?” Het antwoord hierop met 75% van de stemmen was: multichanneling. De wensen en vragen van klanten komen vanuit verschillende invalshoeken en hebben allemaal een specifieke verwerkingsmanier.

“De verhouding pre-order en re-order is zo verschoven dat enerzijds meer macht ligt bij de leverancier omdat die over de voorraden beschikt, maar anderzijds ligt de macht ook bij de retailer want als die de voorraden niet afneemt dan heb je als leverancier een probleem. Uiteindelijk denk ik dat de macht veel meer is verschoven naar de consument,“ aldus Arjan.

Wat interessant is aan deze stelling, is dat duidelijk wordt dat retailer en leverancier elkaar nodig hebben. Er moet geen verschuiving zijn, maar een balans tussen de twee. “Vertrouwen is essentieel”.

Bij de vraag wat de grootste uitdaging is bij een samenwerking met retailer of merk kwamen twee antwoorden gelijkwaardig uit de opiniepeiling. Namelijk, IT capaciteit en het willen vasthouden aan oude werkwijzen. Bij de tafeldiscussie is Arjan van der Heijden aangeschoven namens JustBrands. JustBrands staat binnen de industrie bekend om zijn vooruitstrevende visie en uitvoering van de ketensamenwerking. Een succes dat voor een groot deel ook te wijten valt aan de opmars van IT binnen de branche. “Je moet dingen een kans geven, blijven communiceren en inzien dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is”. Zodra dit met feitelijke data onderbouwd kan worden met behulp van IT, dan wordt het natuurlijk alleen maar makkelijker.

Een werkwijze baseren op vertrouwen is natuurlijk spannend. Het is niet tastbaar waardoor je een stukje controle moet loslaten. Vaak zie je dat wanneer er sprake is van een VMI model (Vendor managed inventory), het gevoel ontstaat dat je bent overgedragen aan die machtige leverancier. Maar wat blijkt uit de successen van JustBrands is dat dat zeker niet zo is. Uiteindelijk heb je als retailer en leverancier een gezamenlijk doel. Het beste halen uit je vierkante meters!

Successen feitelijk kunnen onderbouwen

Het grote struikelblok binnen de mode is dat elk merk op zijn eigen, unieke manier met zijn data omgaat. Dit wordt vaak gestuurd door emotionele keuzes. Een retailer kan puur op gevoel een bepaald product als een bestseller labelen. Met de opmars van IT kunnen deze emotionele keuzes ondersteund worden met feitelijke gegevens, of juist helemaal niet. Omdat elk merk zijn eigen soort workflow heeft en er niet wordt gewerkt naar een standaard binnen de branche, kost het tijd om te investeren in het optimaliseren van de waardeketen. En tijd is geld! Met deze gedachtegang zien wij vaak dat merken geen projecten durven te starten waarbij IT nodig is want dit gaat naar vermoeden enorm veel tijd kosten.

Maar ook dit is effectief niet zo. Waarom zou je namelijk je eigen, kostbare IT capaciteit gebruiken om dit zelf te doen terwijl er innovatieve, vooruitstrevende software oplossingen zijn die dit voor je kunnen doen? Chainbalance werkt nu al enige tijd samen met JustBrands en heeft dit stukje IT uit handen genomen. Als specialisten op gebied van dataverwerking, zorgen we er bij Chainbalance voor dat keuzes omtrent bevoorrading niet alleen maar worden gemaakt uit emotionele overwegingen. Maar dat men op basis van sales en direct beschikbare data feitelijke gegevens onderbouwingen kan geven van waarom bepaalde winkels wel of niet met bepaalde artikelen bevoorraad worden.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Het is niet nodig voor merken om het wiel opnieuw uit te vinden. Als iets beter kan of als het niet binnen de capaciteiten van een merk ligt om te verbeteren, hoeft het een oplossing niet meteen naast zich neer te leggen. Als mijn vaatwasser kapot gaat dan heb ik genoeg zelfkennis om te weten dat ik het niet opgelost krijg door er zelf aan te sleutelen. Op dat moment heb ik twee mogelijkheden. Ofwel ik ga alles met de hand afwassen, of ik schakel iemand in die gespecialiseerd is in het repareren van vaatwassers. En dit geldt zeker als het aankomt op een stuk specialisatie toepassen in jouw workflow. Dit zorgt voor een eerlijke, duurzame en transparante ketensamenwerking. Dan lijkt het minimale stuk tijd dat men investeert opeens niet meer zo’n groot obstakel.

In plaats van dat retailers zich ‘op de vingers getikt’ voelen wanneer leveranciers met de cijfers komen, moet er altijd terug gegaan worden naar het gezamenlijke doel. Meer uit je vierkante meters halen. Als retailer word je blij van artikelen die over de toonbank vliegen. Het is daarom relevant om te weten welke items wel en niet succesvol zijn in bepaalde winkels. Voor een leverancier is het ook belangrijk om dit te weten zodat er niet blind wordt bevoorraad en de artikelen vervolgens weer moeten worden teruggebracht naar het DC omdat ze niet verkocht raken. Omzetkansen zijn er voor beide partijen, maar hiervoor heb je elkaar en waterdichte data nodig, net als duidelijke communicatie en vertrouwen.

Kortom, er moet een balans zijn tussen leveranciers en retailers. Hiervoor is onderbouwing nodig van zowel emotionele- als feitelijke aard. Deze feitelijke onderbouwing is veel vertrouwder dan sommige merken denken. Gespecialiseerde partijen nemen de angst van druk op IT capaciteit weg en je krijgt er enorm veel waardevolle gegevens voor terug. Informatie die effect heeft op de algehele waardeketen.

Je vierkante meters beter benutten. Minder logistieke kosten, hogere omzetten en een heel belangrijke: het verduurzamen van de volledige keten. Met een simpele oplossing en vertrouwen zal je merken dat je de ketensamenwerking gelijk trekt, transparant maakt en succesvoller. Dat lijkt mij een innovatie waar iedereen aan mee wil doen.