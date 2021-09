Digitale mode vormt de opening van Dutch Sustainable Fashion Week

Digitale mode als statement tegen massaproductie: het was het begin van Dutch Sustainable Fashion Week. Digitale kunstenaar Meggie van Zwieten presenteerde haar Yana-collectie die bestaat uit 13 looks op donderdagavond in het Fashion for Good Museum.

Hoe breng je het idee van digitale mode over op een modeminnend publiek? Het was de taak die op donderdagavond was weggelegd voor Van Zwieten. De opzet van de presentatie zorgt in eerste instantie voor wat vraagtekens: een groot scherm, twee kleine schermen, een catwalk en een camera-opstelling. Gelukkig vallen alle puzzelstukken op hun plek naarmate de presentatie vordert.

Op het grote scherm start een fashionfilm waarin de kijker wordt meegenomen in een avant-garde wereld met veel sci-fi elementen. In eerste instantie worden de digitale ontwerpen vrij statisch getoond op diverse lichaamsvormen. Halverwege de film verschijnen steeds twee avatars tegelijkertijd op wat doet denken aan een catwalk, maar dan in een zeer futuristische wereld. De ene avatar heeft een ander figuur dan de tweede, waardoor niet alleen inclusiviteit bereikt wordt, maar ook getoond wordt hoe een digitaal ontwerp op elk lichaamstype past. Nadat de digitale mode als het ware op de catwalk is getoond, krijgt de kijker diverse close-up shots te zien van andere items. De items zijn allemaal zeer avant-gardistisch met een sci-fi esthetiek. Doordat de ontwerpen digitaal zijn, kan gespeeld worden met volumes die normaal gesproken met echte kledingstukken maar moeilijk tot stand komen. Schoenen zijn gemaakt van bubbels en veel items lijken tentakels te hebben. Het zal niet iedereens <em>cup of tea</em> zijn, maar van Zwieten kan niet beschuldigd worden van inconsistent zijn, de collectie vormt één geheel.

Wanneer de fashion film tot een einde komt, klimt Van Zwieten zelf op het podium in de fysieke ruimte in Fashion for Good en wordt de camera-opstelling aangezwengeld. Op het grote scherm is van Zwieten te zien, met een digitaal ontwerp op haar geprojecteerd. De ontwerper en kunstenaar toont hiermee de mogelijkheden van digitale mode terwijl ze beweegt. Dat het digitale ontwerp af en toe naar een van de leden van het publiek verspringt, toont welke uitdagingen er soms nog kunnen zijn met digitale mode, maar het kan de pret niet drukken. Na afloop van de gehele presentatie kunnen aanwezigen op de twee kleinere schermen de ontwerpen uitproberen en zelfs gebruiken als Snapchat-filter door middel van een speciale code. Deze vertaalslag van presentatie naar het publiek is een slimme zet van de kunstenaar.

In de omschrijving van de collectie en het event is te lezen dat van Zwieten virtuele mode ziet als een nieuw medium, niet als een verlengstuk van fysieke mode. “Kleding in de digitale omgeving kan de mogelijkheid bieden om nieuwe vormen van kleding te ontdekken en los te komen van deze associaties” [geslacht, stereotypen of culturele geschiedenis, red.]. Daarnaast denkt de kunstenaar en ontwerper dat digitale mode meer de nadruk kan leggen op het individu in plaats van de massa en dat een dergelijk kledingstuk iemands persoonlijkheid kan aanvullen. Daarbij haalt het dragen van digitale mode voor een gedeelte de schadelijke impact van de productie van fysieke mode-items weg en is het een duurzamere optie.

De opening van Dutch Sustainable Fashion Week zet aan het denken of digitale mode een plek gaat veroveren in meer modeweken en evenementen. Is het publiek daar klaar voor?