Dior gaat samenwerking aan met Sacai voor sportief-formele capsulecollectie

Vier jaar na het realiseren van de legendarische samenwerking tussen Louis Vuitton en Supreme, stapt ontwerper Kim Jones opnieuw met een opvallende partner in het bootje. Dit keer gaat het om een samenwerking tussen Dior en het Japanse modemerk Sacai. Dat meldt WWD op basis van een interview met Jones. De collectie komt in november uit.

Chitose Abe, oprichter en hoofdontwerper van Sacai, en Jones lanceren een gezamenlijke capsulecollectie voor mannen, bestaande uit 57 items. De eerste beelden van de collectie, te zien op WWD, tonen looks die het midden houden tussen casual en formeel. Het zijn cleane silhouetten in donkerblauw en wit, uitgevoerd in techmaterialen. Strakke lijnen worden gecombineerd met traditionele emblemen zoals rozen en de iconische Dior-zadeltas, opnieuw uitgebracht met sportieve kliksystemen, trektouwtjes en een waterfleshouder. De items zijn voorzien van een Dior-logo, met in de ‘i’ de naam ‘Sacai’ verwerkt.

“Ik ben altijd dol geweest op Chitose Abe, ik vind haar een van de coolste vrouwen ter wereld”, aldus Jones tegenover WWD. “We spraken al over [deze samenwerking] sinds ik bij Vuitton was, en nu is het eindelijk gebeurd.”

“Omdat ik al heel lang bevriend ben met Kim, heb ik vanaf het begin met veel plezier met hem samengewerkt”, aldus Abe tegen WWD. “Dior is een zeer gerespecteerd merk dat ik bewonder sinds ik besloot ontwerper te worden, dus het is een enorme eer. Het is voor een huis als dit niet zomaar iets om een merknaam aan zijn eigen toe te voegen. Dit laat zien dat [Dior] zich inzet om altijd innovatief en uitdagend te zijn.”

Sacai werd in 1999 opgericht door Abe. Het merk staat bekend om het spelen met de grenzen tussen casual en formeel, en het gebruik van traditionele motieven en silhouetten in combinatie met een deconstructieve benadering. Net als Jones heeft ook Sacai al met verschillende andere merken samengewerkt. Het meest bekend is het partnerschap met Nike, waaruit meerdere populaire sneakers zijn voortgekomen.