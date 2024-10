Dirkje NOOS-collectie: Duurzame baby basics en altijd beschikbare voorraad

Dirkje, het Nederlandse merk dat sinds 1990 bekend staat om zijn kwalitatieve baby- en kinderkleding, heeft met hun NOOS-collectie (Never Out of Stock) een interessante oplossing geïntroduceerd voor groothandels en retailers. De collectie biedt retailers het hele jaar door toegang tot een reeks tijdloze basics, gemaakt van biologisch katoen. Deze collectie speelt niet alleen in op het vermijden van uitverkochte artikelen, maar biedt ook belangrijke voordelen op het gebied van duurzaamheid en marges voor de winkelier.

Goed voor de wereld én het babyhuidje

De items uit de NOOS-collectie zijn tijdloze, comfortabele, zacht gekleurde items die moeiteloos te combineren zijn in elke babygarderobe. De items zijn gemaakt van biologisch katoen (95% biologisch katoen en 5% elastine) dat voldoet aan de eisen van de GOTS-certificering. Dit betekent dat er geen schadelijke chemicaliën zijn gebruikt bij de productie van het katoen, wat niet alleen beter is voor de wereld, maar ook voor de gevoelige babyhuidjes. De hypoallergene stof is ademend en voelt zacht aan, perfect voor het ontdekken van de wereld.

Credits: Dirkje Babywear

De keuze voor biologisch katoen en de GOTS-certificering sluit aan bij de bredere vraag vanuit de markt naar verantwoorde en duurzame kleding. Retailers kunnen hiermee inspelen op de groeiende groep consumenten die bewuste keuzes maakt, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen

Een Altijd Beschikbare Voorraad voor Maximale Verkoopkansen

De producten van de NOOS-collectie van Dirkje zijn continu beschikbaar voor inkoop, zonder seizoensgebonden beperkingen. Dit geeft retailers de mogelijkheid om het hele jaar door populaire artikelen op voorraad te hebben, waardoor verkoopkansen maximaal worden benut. Dankzij de samenwerking met Van Gennip Textiles kunnen winkels binnen 48 uur nabestellingen plaatsen, wat de flexibiliteit in het voorraadbeheer aanzienlijk vergroot. Hierdoor wordt het risico op misgelopen verkoopkansen sterk verminderd.

In tegenstelling tot seizoensgebonden collecties, hoeft de NOOS-collectie niet afgeprijsd te worden aan het einde van een seizoen, en zorgt dat retailers de volledige marge behouden, wat bijdraagt aan hun winstgevendheid. De beschikbaarheid van maten die niet in de reguliere collecties worden aangeboden, zoals prematuur maten (maat 44 en 50), maakt de collectie nog waardevoller voor winkels die een bredere doelgroep willen bedienen.

Met de NOOS-collectie biedt Dirkje een doordachte oplossing voor retailers die op zoek zijn naar continuïteit, duurzaamheid en margebehoud. De collectie is ontworpen met het oog op zowel economische als milieuvriendelijke voordelen, waardoor het een solide keuze is voor winkels die hun assortiment willen uitbreiden zonder concessies te doen aan kwaliteit of winstgevendheid.

Credits: Dirkje Babywear

Dirkje’s Ondersteuning voor Retailers

Dirkje biedt retailpartners uitgebreide ondersteuning om de NOOS-collectie effectief te presenteren en te promoten. Van brochures en online content tot social media-ondersteuning, retailers krijgen de middelen aangereikt om de collectie optimaal in hun winkels te integreren. Daarnaast richt Dirkje zich op een bredere bekendheid via online campagnes en samenwerkingen met influencers die zich focussen op mode en duurzaamheid.

Door deze benadering weet Dirkje niet alleen de collectie bij retailers onder de aandacht te brengen, maar ook bij eindgebruikers. Deelname aan vakbeurzen en evenementen biedt bovendien de mogelijkheid om direct met groothandelaren in gesprek te gaan en de voordelen van de NOOS-collectie in detail toe te lichten.

Interesse in de NOOS Collectie van Dirkje?

Retailers die geïnteresseerd zijn in de NOOS-collectie kunnen het lookbook bekijken op de website van Dirkje voor een volledig overzicht van de beschikbare items. De collectie is een waardevolle aanvulling voor winkeliers die op zoek zijn naar hoogwaardige en duurzame babykleding die altijd op voorraad is.