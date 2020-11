Discountplatform Afound stapt nu ook in beauty

Afound, het outletplatform van de H&M Group, stapt in beauty. “Voor Afound is dit een nieuwe stap om hun positie te versterken als dé plek voor de beste deals, elke dag weer,” aldus het persbericht.

“We zijn erg enthousiast over de uitbreiding van ons assortiment. We maken het voor onze klanten mogelijk om hun favoriete beautyproducten met korting te kopen, 365 dagen per jaar. Door ons assortiment uit te breiden met beauty, naast mode en lifestyle, geeft dat ons een kans om de relatie met klanten te versterken. Hiermee spelen we in op de behoeftes van consumenten,” aldus Joanna Hummel, Managing Director bij Afound.

De lancering van de beautycategorie voegt meteen al 1.000 beautyproducten aan op het outletplatform. Afound zal, net als in de mode categorie, naast H&M merken ook producten van derden verkopen. In het beautysegment zal dit gaan over onder andere Isadora, Babyliss, Beautyblender, Real Techniques en Revitalash.