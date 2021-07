Discover the O’Neill SS22 collection

O'Neill is hét merk voor surfen, sneeuw en lifestyle, en werd meer dan 60 jaar geleden in Californië opgericht door Jack O'Neill. Jack wilde niets liever dan surfen en daarom bedacht hij de wetsuit.

Onze manier van leven is eigenlijk heel eenvoudig. We werken samen en we oordelen over niemand. We helpen anderen bij hun inspanningen om de wereld zo mooi, divers en gezond achter te laten als we hem aantroffen, want via onze Ocean Mission zetten we ons in om de oceanen te beschermen voor toekomstige generaties. Daarnaast creëren we toonaangevende producten voor echte avonturiers, zodat ze langer van het buitenleven kunnen genieten.

De producten uit de O'Neill-zomercollectie bestaan uit drie DNA-elementen; Stijl: moderne producten met trendy kleuren, prints, stoffen en vormen. Tech: de focus ligt op optimaal comfort en innovaties, dankzij hoogwaardige materialen met de beste pasvorm. Duurzaam: we gebruiken een mix van gerecyclede, upcycled en organische materialen om ieder seizoen een collectie te maken die duurzaam en verantwoord is.

Onze pijler Active/Outdoor is gericht op de multifunctionele voordelen voor actieve en avontuurlijke klanten. De creativiteit halen we uit de natuur. Alle graphics zijn met de hand getekend en bevatten verwijzingen naar de getijden en maancycli.

Dit seizoen is onze Casual Wear-collectie met seizoensgebonden lifestyle-thema's groter dan ooit. We hebben een uitgebreid aanbod aan kleuren en graphics in allerlei stijlen en pasvormen, en natuurlijk is er ruimte voor diverse essentials, logo packs en graphic packs.

Het overgrote deel van onze zwemkleding is gemaakt van minimaal 50% duurzame materialen. De collectie is beschikbaar in een groot aantal verschillende kleuren en graphics die perfect passen bij je stemming en stijl. Dit seizoen zie je zwemkleding overal in terug, zoals in onze mix-and-match collectie.

Onze collecties hebben een unieke pasvorm, technische kenmerken en hybride stoffen die echt overal tot hun recht komen: van het strand tot in de bergen en de stad en overal ertussenin. We leven volgens de woorden van Jack O'Neill: "De oceaan leeft, en we moeten ervoor zorgen."