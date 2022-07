Disruptie als creatieve motor: Dit zijn de trends voor FW23 volgens Hilde Francq

Wat is de invloed van de aanhoudende slechtnieuwsstroom op de kleur- en lifestyletrends van winter 2022-23? FashionUnited noteerde de voorspellingen van trendwatcher Hilde Francq tijdens het halfjaarlijkse Color Trend Webinar.

Het is al van 2019 dat het seminar live kon doorgaan en de organisatie pakt meteen uit met het recent vernieuwde MoMu als setting. Hilde Francq blikt er vooruit op de winter van 2023-2024. Ze koppelt zoals steeds vier sociologische tendensen aan toekomstige lifestyletrends. Elk thema komt met twee kleurenpaletten en specifieke materiaal- en textuurvoorkeuren.

Niet alleen de voorbije twee jaar waren een continue slechtnieuwsshow. Sinds de start van dit millennium krijgen we een emmer negativiteit over ons heen: 9/11, de klimaatopwarming, aanslagen in Parijs en Brussel… tot en met de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Het kan niet anders dan dat deze gebeurtenissen vroeg of laat een weerslag hebben op de lifestyletrends.

Melancholie en hoop

Het eerste thema toont een emotionele reactie op alle narigheid, vol weemoed en melancholie. Zekerheid bestaat ​​niet meer, niets is voor altijd. De toekomst lijkt dan wel onzekerder dan ooit, tegelijk hopen we op een betere toekomst. De trend richt zich vooral op dat laatste: hoop op licht in de duisternis, gesymboliseerd door de kleur blauw. Het element water – in al z’n vormen - staat dan weer voor de veranderlijkheid. In mode zien we dan ook golvende materialen en vloeiende vormen die verwijzen naar ijs en water. Het ijzige van deze trend kwam onder meer al terug in de show van Balenciaga voor komende winter, waar modellen door een onherbergzame sneeuwstorm gestuurd werden. Ook ‘Le Bleu’, de pop-up van Jacquemus bij Selfridges in Londen, stond helemaal in het teken van blauw en water.

FW22-collectie van Balenciaga. Beeld: CatwalkPictures

Wereld zonder grenzen

Een tweede thema verwerpt alle grenzen, zij zorgen immers voor alle problemen. Alle grenzen worden opgeheven: tussen genders, leeftijden, digitale en analoge werelden maar ook tussen disciplines - architecten gaan bijvoorbeeld mode ontwerpen. Er wordt wel nog verwezen naar wat gekend is. Zo zagen we bij Louis Vuitton vintage bloemmotieven voor herenjassen: nostalgie met een oog op de toekomst. Er worden ook voortdurend extremen afgetast, denk aan de ultrakorte minirokjes van Miu Miu of het ultra-inclusieve modelabel Ester Manas. Bij het winkelen is er geen harde grens meer tussen on- en offline. De flagship van Acne Studios in Stockholm combineert zo digitale technologie met kunstbeleving.

Louis Vuitton FW22,beeld via Catwalkpictures.com

Technologie redt het klimaat

Duurzaamheid is intussen mainstream geworden. In dit derde thema gaan we technologische innovaties inzetten om daarbij echt het verschil te maken. Ecologie en technologie worden één. Regenererende ecosystemen die hun eigen energiebronnen vernieuwen of materialen repareren, worden belangrijk. Duurzaamheid krijgt daarbij een nieuwe esthetiek, weg van de hippie-look. Alternatieven voor leer – zoals lab grown leather of druivenleer -worden geavanceerder en bieden de kwaliteit waar het luxesegment naar op zoek is. Een ander voorbeeld zijn 3D-geprinte stukken, zoals in de wintercollectie van Loewe. 3D-printen verbindt efficiëntie aan creativiteit: spullen kunnen op maat en volgens de vraag worden geprint.

Loewe FW22, beeld via Catwalkpictures.com

Radicaal minimalisme

Het vierde thema toont onze afkeer voor digitale overprikkeling en overconsumptie. Mensen gaan extreem consuminderen en ontprikkelen en kiezen voor een radicaal minimalisme. Alles wordt teruggebracht tot de essentie. Ontwerpen zijn vaak sober, in pure en verfijnde materialen met doordachte maar essentiële details. In mode zien we veel archetypische kledingstukken, zoals de iconische Burberry-trenchcoat of het dure minimalisme van Loro Piana. Kleur kan zeker, maar dan in grote, royale porties. Ton-sur-ton wordt gebruikt om het kalmerende effect. Overbodige prikkels zoals extra kleuren en contrasten worden op die manier weggefilterd.