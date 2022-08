Dit moet je weten over AFW-debutant 1/OFF

Het schema van Amsterdam Fashion Week kent zoals altijd een aantal nieuwe namen. Een van deze debutanten is het merk 1/OFF. Binnen drie jaar tijd werd het merk opgemerkt door zakentijdschrift Forbes, wist het in 2021 de omzet te viervoudigen, wordt het gespot op prominenten in de mode industrie en heeft het nu een plek veroverd op het schema van de Amsterdamse modeweek.

Het merk is opgericht in 2019 door Renée van Wijngaarden. De visie achter het merk is dat mode items niet langer meer wegwerpvoorwerpen zijn, maar onderdeel van 'een oneindige cirkel van inspiratie'. Het merk geeft items van grote modehuizen zoals Yves Saint Laurent, Chanel, Burberry en Ralph Lauren een nieuw leven door ze met elkaar te combineren. "Niks gaat verloren, niks wordt geproduceerd, alles transformeert," zo is te lezen op de website van het merk.

Maak kennis met AFW-debutant 1/OFF

Van Wijngaarden heeft een achtergrond in digitale kunst en marketing en komt uit een mode-familie. Eerder werkte ze zelf al bij tweedehands luxe platform Vestiaire Collective. 1/OFF koopt stukken over en probeert ze opnieuw uit te vinden, zo vertelde de oprichter vorig jaar al tegen L'Officiel België. Bij de productie wordt er gekeken naar de kwaliteit van de stof. Bij het upcyclen van items wordt de pasvorm aangepast, vlekken verwijderd, gaten herstelt en snitten of kragen bijgewerkt. Dit gebeurt in ateliers in Parijs en Nederland.

Hoewel elk stuk uniek is, is er wel een patroon te vinden bij 1/OFF op de website. Zo wordt het recept van een geüpcyclede blazer of overhemd herhaald door verschillende kledingstukken met elkaar te combineren. De techniek is hetzelfde, maar de kleuren en patronen bij elk item anders. De ontwerpen worden dus wel herhaald. De collectie bestaat uit twee lagen - een couture laag waar de prijzen rond de 3000 euro liggen, en de 'klassieke items' zoals jeans, blazers en overhemden die rond de 550 euro kosten.

2021 was een goed jaar voor 1/OFF zo blijkt uit een stuk van zakentijdschrift Forbes. De omzet van het bedrijf verviervoudigde en het modemerk verkocht items verspreid over 25 landen. Daarbij steeg het aantal wholesalepunten van 8 in 2020 naar 70 in 2021. Zo wordt de collectie verkocht bij X Bank, 10 Corso Como, Selfridges en vanaf september liggen de items ook bij La Samaritaine, aldus Forbes.

1/OFF debuteert op Amsterdam Fashion Week op 31 augustus.