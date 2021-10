Dit project gaat circulaire kleurstoffen ontwikkelen voor de textielbranche

Start-up Fabulous Fungi, kledingmerk Irons Roots en Bio-Analytix van Biezen werken samen in een circulair ketenproject om circulaire kleurstoffen te ontwikkelen voor de textielbranche, zo is te lezen in een persbericht. De drie partijen gaan de komende twee jaren samenwerken.

Fabulous Fungi verft stoffen op basis van kleurpigmenten uit schimmels. “De selectie schimmels moet ervoor zorgen dat we de primaire kleuren als pigment kunnen produceren. Vervolgens gaan we flink veel testen om kleurvastheid en helderheid op diverse stoffen te onderzoeken, voordat we keuzes maken welke stoffen en producten we kunnen maken voor de eerste verkoop” aldus Fabulous Fungi-oprichter Ilse Kremer.

Fabulous Fungi wordt ondersteunt door Nick van Biezen, de eigenaar van Bio-Analytix van Biezen, die dertig jaar ervaring heeft in het werken met schimmels onder industriele omstandigheden. Vervolgens wordt het maken van de kleding en het testen van marketing en verkoop in samenwerking met duurzaam sportkledingmerk Iron Roots gedaan.

“Na deze twee jaar van onderzoek en experimenten weten de ondernemers welke kleuren de schimmels kunnen maken en hoe ze toe te passen in producten. De ambitie van het consortium is om over vijf jaar een pilotfabriek te openen in regio Rotterdam,” aldus het persbericht.