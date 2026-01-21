Dit verwacht Creamoda voor SS27: Hypertactiliteit, nieuwe duurzaamheid en seizoensoverstijgend denken

Een echte glazen bol hebben we wellicht niet, maar er zijn genoeg signalen waarop de mode-industrie kan leunen voor de voorspelling van het SS27-seizoen. Trendadviseur Laura Buydaert van Creamoda dook in de signalen en zette voor de leden van de Belgische beroepsfederatie diverse trends op een rij. FashionUnited zet drie highlights op een rij.

Hypertactiliteit

Diverse trendforecasters noemen al seizoenen lang de behoefte van de consument om zich te wikkelen in zachte stoffen en te cocoonen. Recent kwam daar ook het inzicht bij dat de tactiliteit van kledingstukken juist een kalmerend effect kan hebben op de drager. “Sensory comfort”, zo noemt Buydaert het. Het draait om materialen die uitnodigen om aangeraakt te worden. Tactiliteit wordt dan ook als een van de macrotrends gezien richting SS27, met een doorwerking ver voorbij dit seizoen.

Het is een tegenreactie op de digitale overload die in de maatschappij heerst waardoor een behoefte ontstaat aan fysieke prikkels. Het uit zich in ontwerpen die comfort, maar ook speelsheid bieden. Denk aan interessante structuren die zelfs sculpturale en grote vormen aannemen.

Seizoensoverstijgend

Het modesysteem, dat met vooraf gedefinieerde seizoenen werkt, staat al jaren onder druk. Klimaatverandering zorgt ervoor dat producten niet altijd meer op het juiste moment in de winkel liggen omdat klanten naar een product zoeken op het moment dat ze het nodig hebben. Een winterjas wordt bijvoorbeeld pas gekocht op het moment dat de temperaturen dalen, in plaats van in augustus als de eerste winterjassen van oudsher in de rekken verschijnen.

Creamoda ziet een trend richting het seizoensoverstijgende. De beroepsfederatie wijst erop - om naast de klassieke seizoenen - ook te ontwerpen voor specifieke gebruiksmomenten. Dat sluit beter aan bij de veranderende consumentenbehoeften.

Nieuwe vorm van duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt een nieuwe vorm de komende seizoenen. Tijdens de webinar wordt verteld dat er een nieuwe mindset boven komt waarin duurzaamheid meer de vorm aanneemt van mode-wetenschap. Een duurzamere toekomst vereist echter wel meer samenwerking om vooruitgang te boeken. Dan kan de versnelling worden ingezet in plaats van elke modeprofessional op zijn eigen eiland.