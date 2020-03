Dit wordt het modenieuws van week 11 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 11. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 9 maart tot en met 15 maart.

Vegan mode blijft momentum opbouwen

De vegan trend blijft zich voortzetten binnen en buiten de modeindustrie. Een steeds groter aantal merken en retailers sluiten zich aan bij de beweging en schrappen het gebruik van dierlijke materialen uit hun aanbod om te voldoen aan de steeds grotere vraag vanuit de consument. De opkomst van vegan mode was reden genoeg voor retail analisten bedrijf Edited om een speciaal rapport eraan te wijden. FashionUnited duikt dieper in de trend en de manieren waarop retailers de trend in hun voordeel kunnen gebruiken.

Round Up AFW Studio

Afgelopen weekend vond de tweede editie van AFW Studio plaats, de speciale maart-editie van Amsterdam Fashion Week. Alle highlights vindt u op FashionUnited.

Interview met LVMH-Prize kandidaat Ester Manas

Het modemerk Ester Manas staat dit jaar op de shortlist voor de LVMH Prize. Het Belgisch-Franse merk wordt vergezeld door negentien andere merken in de strijd voor de prijs. FashionUnited spreekt met de creatievelingen achter het merk.