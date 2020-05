Dit wordt het modenieuws van week 21 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Dit staat op de redactie agenda van maandag 18 tot en met zondag 25 mei 2020.

FNG update?

Beurswaakhond FMSA heeft modegroep FNG onder de loep genomen. De FSMA heeft vragen bij bepaalde overnames en over de jaarrekening (2018) van FNG. De handel in de aandelen van FNG NV is tijdelijk stopgezet. De modegroep hoopt deze week de vereiste informatie te kunnen verschaffen, zo liet het weten .

Trendstop

Trendstop brengt weer een nieuw trendrapport uit. Lees het woensdag 6 mei.