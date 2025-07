Dit wordt het modenieuws van week 28 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 28. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 7 tot en met 13 juli.

Zomereditie Modefabriek

De zomereditie van de damesmodebeurs Modefabriek vindt dit seizoen plaats op een nieuwe locatie: het Taets Art & Event Park op het industriële HEMbrugterrein in Zaandam. De beurs wordt gehouden op zondag 7 en maandag 8 juli. FashionUnited is erbij en doet verslag van de nieuwe locatie en bijzonderheden.

Verbeeldingskracht als concurrentievoordeel

Trendforecaster Jan Agelink laat in zijn webinar Design Fiction zien waarom juist nú de menselijke fantasie nodig is. In een tijdperk van voorspelbaarheid verlangen consumenten naar kinderlijke verwondering. Lees deze week het volledige artikel op FashionUnited.

Levi Strauss Q2

De Amerikaanse denimgigant Levi Strauss & Co maakt op donderdag 10 juli de financiële resultaten voor het tweede kwartaal bekend. FashionUnited doet verslag van de resultaten en plaatst ze in context. Financieel is er namelijk veel aan de hand. Zo sloot Levi Strauss op 20 mei bijvoorbeeld een definitieve overeenkomst om Dockers te verkopen aan Authentic Brands Group.